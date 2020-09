07 de Setembro sem o tradicional desfile no Anhembi

A pandemia do novo coronavírus interrompeu uma tradição que perdura desde 1997: o desfile Cívico e Militar de 07 Setembro realizado no Sambódromo do Anhembi para comemorar o aniversário da Independência do Brasil. Em 2020 o evento não será realizado.

O cancelamento do desfile segue orientações do Ministério da Defesa que afirmou, através de documento, não ser “recomendável pelas autoridades sanitárias a promoção de eventos que possam gerar aglomerações de público, devido ao risco de contaminação”

Tradicionalmente, o Comando Geral das Forças Armadas abre a cerimônia, que é dividida em duas partes. A primeira é o Desfile Cívico, com apresentação de entidades civis. A segunda parte do desfile é marcada pela parada militar, formada por integrantes da Marinha, do Exército, da Força Aérea Brasileira e por órgãos de segurança pública, como as polícias Militar, Civil e a Guarda Civil Metropolitana.

Também participam cães de guerra, viaturas do Exército, veículos das polícias Federal, Militar, Civil, da Polícia Técnico-Científica, da Guarda Civil Metropolitana, do Samu e da CET.

Em 2019, cerca de 7,2 mil pessoas participaram do desfile.