1 a cada 5 motoristas usam celular enquanto dirigem

O mês de maio é marcado por ser o mês da campanha de conscientização sobre segurança no trânsito. Neste ano, o tema da campanha é “Perceba o risco, proteja a vida”. Diferente dos outros anos, a campanha de 2020 será totalmente digital.

Em 2020 o Ministério da Saúde revelou que um quinto dos motoristas, ou 1 a cada 5 condutores, utilizam o celular enquanto dirigem. Apesar de ser uma prática relativamente comum, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o celular na condução aumenta em 400% as chances de se envolver em um acidente.

De acordo com os dados da Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), essa atitude é a terceira maior causa de mortes no trânsito no País.

Segundo a Pasta, os Estados com maiores registros são:

Belém (24%);

Rio Branco (23,8%); e

Cuiabá (23,7%).

Já as regiões com menor registro de ocorrências foram:

Salvador (14,1%);

Rio de Janeiro (17,1%); e

São Paulo (17,2%).

Lançado em 2010 em algumas cidades, o Programa Vida no Trânsito (PVT) foi criado pelo governo federal para reduzir em até 50% o número de fatalidades no trânsito. Atualmente o programa está implantado em 55 municípios, sendo todas as capitais, com exceção do Rio de Janeiro.

Desde o inicio do programa até o ano de 2018, houve redução de 32% nestes óbitos, todos os estados apresentaram redução de óbitos.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil