11 aulas que te ajudam a perder calorias na pandemia

Apesar dos meses de isolamento , o interesse dos brasileiros pela prática de exercícios físicos aumentou. Segundo um estudo feito pela Vittude em parceria com a Opinion Box, 16% dos entrevistados começaram uma nova atividade física na pandemia. Entretanto, não são todas as pessoas que se animam com as práticas tradicionais, como corrida e musculação. Pensando nisso, o educador físico de São Paulo Jonas Nascimento, que atende pelo GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, selecionou algumas atividades físicas que fogem do “padrão” e que ajudam a afastar o sedentarismo de forma leve e divertida. Confira todas as dicas a seguir:

Pole dance

Bastante praticada por mulheres, mas também por homens, cada hora-aula da modalidade queima de 400 a 700 calorias. É possível realizar aulas de Pole Dance utilizando máscara de proteção e marcando horário com seu professor mantendo distanciamento, já que a prática é feita de maneira solo. Além disso, também é possível fazer a prática de forma remota, para isso, é necessário ter espaço para instalar a barra em casa.

Funk

Além de ajudar a arrasar nas coreografias, uma hora de aula do ritmo pode te fazer perder cerca de 500 calorias. Há muitos profissionais que atuam com aulas de funk e ritmos de forma remota e em plataformas de vídeo.

Dança de salão

Na modalidade mais clássica, em uma hora de aula, o aluno pode queimar, em média, 470 calorias. Muitos casais têm realizado as aulas em casa através de aplicativos onde os professores orientam passo a passo da atividade.

Forró

Uma hora de rastapé, xote e baião pode queimar, em média, 200 calorias. Segue a mesma linha da dança de salão, tendo um partner em casa, muitos professores de forró adaptaram suas metodologias para aulas remotas.

Zumba

A Zumba é uma das queridinhas entre as mulheres e tem ganhado espaço entre os homens. Muitos professores aderiram a zumba em suas aulas pelos benefícios, onde o ritmo mistura passos da salsa, hip hop e merengue. Uma hora de aula de dança latina pode queimar até 1.000 calorias.

Jump

Muitas pessoas compraram a mini cama elástica para a prática de Jump, pular realmente queima muitas calorias. Com o auxílio do equipamento, o jump melhora o condicionamento físico e trabalha com variadas regiões do corpo, combatendo até a celulite. É possível eliminar de 600 a 900 calorias em uma aula de 55 minutos.

Crossfit

A garagem de casa que lute! A modalidade foi adaptada de todas as formas para não ser esquecida, e 30 minutos de Crossfit podem parecer pouco, mas os exercícios de alta intensidade podem queimar até 800 calorias.

Kangoo Jumps

Já ouviu falar nessa modalidade? Durante a aula de Kangoo Jumps os alunos calçam tênis com molas na base e seguem uma coreografia. Além de divertida, a aula é ótima para melhorar o condicionamento físico, o sistema cardiovascular e tornear os músculos. é possível adequar a sala para a prática do exercício e em uma hora de Kangoo Jumps é possível eliminar até 800 calorias;

Capoeira

A arte marcial brasileira ajuda a diminuir o estresse e queimar as calorias. Os músculos ficam mais fortes e a flexibilidade aumenta. Em uma aula é possível queimar até 670 calorias

Circo

Quem está procurando uma aula para trabalhar a força dos músculos e ainda se divertir, aulas de circo podem ser um diferencial. Além de definir o corpo, é possível eliminar 500 calorias por aula.

Samba

O ritmo é ótimo para quem quer aprender a dançar e trabalhar várias áreas do corpo, como pernas, braços, barriga, entre outros. Em uma aula de samba é possível queimar de 300 a 800 calorias;