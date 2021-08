1ª Delegacia de Defesa da Mulher do país completa 36 anos de atuação na capital

Nesta sexta-feira (6), a 1ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (DDM) do país completa 36 anos de atuação no centro da capital paulista. Criada em 1985, o surgimento desta especializada foi essencial para a ampliação de unidades específicas para a proteção de pessoas de identidade de gênero feminino, crianças e adolescentes.

Com isso, atualmente o Estado de São Paulo conta com 138 DDMs espalhadas por todas as regiões, levando mais segurança quando o assunto é violência doméstica ou familiar e infrações contra a dignidade sexual.

Apesar de todas as delegacias do território paulista estarem aptas a atenderem crimes desta natureza e contra esses públicos, a criação de DDMs proporciona uma estrutura mais acolhedora para que as vítimas se sintam confortáveis para realizar as denúncias, solicitem medidas protetivas de urgência contra os autores e tenham respaldo psicológico para enfrentar a situação de violência.

Justamente pela necessidade de proteção constante às mulheres vítimas de violência, algumas dessas unidades especializadas possuem atendimento ininterrupto – uma iniciativa que também foi iniciada com a 1ª DDM da Capital. Além dela, outras nove unidades passaram a atender ininterruptamente na atual gestão, beneficiando as zonas norte, sul, leste e oeste de São Paulo, além das cidades de Campinas, Santos e Sorocaba.

De janeiro a junho deste ano, todas as DDMs do Estado registraram mais de 69,7 mil boletins de ocorrências, realizaram mais de 4,1 mil prisões e solicitaram mais de 25,6 mil medidas protetivas de urgência.

Nova sede da 1ª DDM

A 1ª DDM da cidade de São Paulo funciona na Rua Vieira Ravasco, nº 26, no bairro Cambuci, no centro da capital paulista. A atual sede, localizada no interior da Casa da Mulher Brasileira, foi inaugurada em 2019, ampliando o espaço da unidade especializada e reunindo os principais atores e serviços especializados e multidisciplinares de atendimento à vítima, com o objetivo de minimizar o sofrimento e efetivamente ajudar as vítimas a romper o ciclo de violência.

DDM Online

Os avanços no enfrentamento da violência doméstica e infrações contra a dignidade sexual, conseguidos a partir da criação da 1ª DDM do país, também permitiram um salto ainda maior para o território paulista, no ano passado, quando começou a pandemia. Com o isolamento social e a necessidade de a população ficar em casa para evitar a disseminação do novo coronavírus, as vítimas passaram a conviver mais tempo com seus agressores, levando à Polícia Civil criar a DDM Online.

Essa estrutura passou a funcionar em abril de 2020 com a inclusão da “Violência Doméstica contra Mulher” no rol de crimes que podem ser registrados pela Delegacia Eletrônica.

Nestes casos, basta que a vítima tenha acesso a um dispositivo conectado à internet para comunicar os fatos à Polícia Civil. A DDM online se encontra instalada no 19º andar do Palácio da Polícia Civil, no centro de São Paulo, e funciona 24 horas, contando com 86 funcionários, sendo seis Delegadas de Polícia. Em seu primeiro ano de funcionamento, a unidade registrou mais de 24 mil boletins eletrônicos. Se considerarmos sua produtividade desde a criação até julho deste ano, já foram realizados 34.115 B.O.Es.