3 destinos de passeio infantil para curtir a natureza

Planejar uma viajem com a criançada não é uma tarefa simples, ainda mais se a proposta for um passeio para curtir a natureza. Normalmente, quando falamos para os pequenos que o destino de nosso lazer será um local cercado de árvores, enfrentamos certa resistência em convencer as crianças a saírem de casa.

Vale destacar que as atividades ao ar livre são ótimas para o desenvolvimento e bem estar da criança, é o que diz o doutor em Educação, Marcos Sorrentino. O contato com o meio ambiente desde a infância traz inúmeros benefícios para a vida adulta.

No entanto, é importante selecionar bem qual vai ser o destino ao ar livre, pois são poucos lugares que proporcionam diversão e lazer, tanto para a criançada como para os adultos. Para ajudar nessa tarefa, separamos três opções de passeios inesquecíveis.

Caverna do Diabo

O local, quase na divisa com o Paraná, chama a atenção pela grandiosidade. É considerada a maior caverna do estado de São Paulo e a sua estrutura, com escadas e iluminação, possibilita fácil acesso a pessoas de todas as idades. Durante o passeio, também é possível fazer trilhas e entrar em contato com a vegetação de Mata Atlântica presente no parque.

Horário de visitação : das 8h às 17h, de terça-feira à domingo

: das 8h às 17h, de terça-feira à domingo Ingresso : R$ 14 (inteira), R$ 7 (meia) e R$ 12 por visitante pelo serviço de monitoria ambiental.

: R$ 14 (inteira), R$ 7 (meia) e R$ 12 por visitante pelo serviço de monitoria ambiental. Contato: (13) 3871-0259 e (13) 3871-1242

Parque Estadual da Cantareira

O local está a cerca de 10 quilômetros de São Paulo e é refúgio para algumas espécies ameaçadas de extinção, como o bugio e o gavião-pomba. O parque possui várias trilhas com diferentes níveis de dificuldade. A Trilha do Bugio, por exemplo, é de fácil acesso e pode ser feita por crianças e idosos. Uma ótima opção para observar a floresta.

Horário de visitação : das 8 às 15 horas, aos sábados, domingos e feriados. Em julho, o parque fica aberto todos os dias

: das 8 às 15 horas, aos sábados, domingos e feriados. Em julho, o parque fica aberto todos os dias Ingresso : R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia)

: R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia) Contato: (11) 2203-3266

Horto Florestal de Campos do Jordão (São Paulo)

Apesar de ser conhecido como Horto Florestal, a área é oficialmente chamada de Parque Estadual de Campos do Jordão. Criado em 1941 e com mais de 8 mil hectares, o local abriga grande variedade de vegetação remanescente de Mata Atlântica, com presença das Florestas com Araucárias e Nebular, além de Campos de Altitude. No local, já foram catalogadas mais de 180 espécies de aves e animais ameaçados de extinção, como a onça-parda.

Horário de visitação : das 9 às 16 horas, todos os dias. Na baixa temporada, o local não abre na quarta-feira.

: das 9 às 16 horas, todos os dias. Na baixa temporada, o local não abre na quarta-feira. Ingresso : R$ 15 (inteira)

: R$ 15 (inteira) Contato: (12) 3663-3762 e (12) 3663-1977