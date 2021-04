4 dicas para economizar no mercado

Recentemente, os brasileiros notaram que a ida ao mercado está cada vez mais cara. Segundo uma pesquisa do PoderData, 90% dos entrevistados declararam que os custos das compras aumentaram em janeiro. Pensando em ajudar as pessoas a economizarem, selecionamos quatro dicas sobre o tema.

Planejamento de compras

O planejamento é a chave de qualquer organização financeira e no caso das compras, a boa e velha lista de compras é uma ferramenta interessante para planejar e não exceder o limite de gastos. A lista, que pode ser feita à mão ou no próprio celular, ajuda a não esquecer nenhum alimento e economiza (além do dinheiro) o tempo dentro do estabelecimento.

Periodicidade das compras

Com as restrições, a ida ao mercado não é mais algo tão corriqueiro. Inclusive, tal saída é vista de forma “estratégica” por muitas famílias. Entre as considerações que devem ser feitas há a questão da periodicidade. O ideal é ir às compras quinzenalmente, pois assim evita-se o desperdício de alimentos que podem estragar e o indivíduo consegue passar alguns dias recluso.

Atacado x Varejo

Uma outra alternativa que ajuda a baratear o preço total da compra é a ida ao atacado. Em tais locais é possível comprar uma maior quantidade de alimentos com um melhor custo-benefício. Mas é importante que o consumidor não caia na tentação de comprar mais itens que o necessário e acabar gastando mais do que devia.

Cuidado, promoção!

Quem não gosta de promoção, né? Mas antes de se deixar levar pelo momento, o consumidor deve tomar alguns cuidados, tais como: “Ver a validade do produto e ver no rótulo se o produto é o que diz ser. Muitos vendem, por exemplo, um produto sem açúcar e cobram mais caro por isso, mas na tabela nutricional vemos a adição de outros açúcares com o mesmo teor calórico”.