4 distritos da zona norte não possuem leitos de UTI

A corrida pela criação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) se intensificou nos últimos dias em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19). No entanto, essa busca da administração pública revelou um problema antigo na cidade de São Paulo: a má distribuição de leitos.

De acordo com a Rede Nossa São Paulo, apenas 3 das 32 das subprefeituras (Sé, Pinheiros e Vila Mariana) possuem mais de 60% de todos os leitos de UTI do SUS na cidade de São Paulo. Vale destacar que elas são regiões centrais e consideradas ricas. Os dados são do DATASUS.

Por outro lado, o instituto mostrou que 12 distritos de São Paulo – localizados majoritariamente nas periferias da capital paulista – possuem nenhum leito de UTI, apesar de concentrarem 20% da população (2.375.000 pessoas). Desta relação, quatro são da zona norte, confira:

Água Rasa;

Alto de Pinheiros;

Brasilândia ,

, Jaçanã ,

, Lapa,

Parelheiros,

República,

São Domingos,

Tremembé ,

, Vila Andrade,

Vila Guilherme,

Vila Matilde.

Desde o inicio da quarentena, o Governo e a Prefeitura de São Paulo anunciaram a criação de mais leitos para cidade por meio dos hospitais de campanha do Anhembi, Pacaembu e, o mais recente, Ibirapuera.

Além dessa iniciativa, foram anunciados a instalação de leitos nos hospitais da Brasilândia e M’Boi Mirim. Todos esses novos leitos de UTI serão para atender os casos de pessoas diagnosticadas pelo Covid-19.

De acordo com o Mapa da Desigualdade 2019, estudo da Rede Nossa São Paulo, a desigualdade de leitos aumentou 345% entre o período de 2018 a 2019.

Segundo a instituição, o “mapeamento revela, mais uma vez, a desigualdade estruturante na cidade mais rica do país”, e complementa: “A desigualdade territorial segue acentuando as diferenças e tornando as populações ainda mais vulneráveis”.

De acordo com dados do ministério da Saúde, divulgado na quarta-feira (8), o Brasil registra 15.927 casos confirmados de Covid-19 e 800 mortes causadas pelo vírus, sendo que deste número, 428 são em São Paulo. Com esse balanço, a taxa de letalidade da doença sobe para 5%.

CEU RECEBERÃO LEITOS DE UTI

Além da medida anunciada hoje, no dia 19 de março o prefeito Covas também havia declarado que os 44 Centro Educacional Unificado (CEU) irão receber mais de 490 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A decisão serve para atender pacientes que tenham contraído Covid-19. A capital paulista possui atualmente 505 leitos de UTI na rede médica municipal.