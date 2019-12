5 destinos turísticos para crianças e adultos

Dezembro é época de férias escolares, por conta disso os pais possuem a árdua tarefa – mas sempre prazerosa – de manter seus filhos ocupados promovendo brincadeiras e momentos de lazer. Por isso que, ao planejar suas férias, a família com criança tem que levar em consideração quais os atrativos do lugar turístico para os pequenos.

Porém, isso não significa escolher um destino 100% infantil. É perfeitamente possível encontrar lugares que oferecem atrativos para o público infantil e para o público mais adulto.

Por conta disso, a TurismoCity separou 5 destinos que garante diversão para adultos e crianças, confira:

Orlando (Flórida)

Atrações: cidades históricas, praias, esportes, compras e, claro, complexos da Universal e da Walt Disney World, sendo que este último é o maior e mais famoso grupo de parques temáticos do mundo.

Santa Catarina – Beto Carrero World

Atrações: Localizado na cidade de Penha, litoral de Santa Catarina, está o maior parque temático da América Latina, o Beto Carrero World. O complexo possui mais de 100 atrações para toda a família, mais brinquedos radicais e familiares, 7 shows ao vivo diariamente e o mais belo zoológico do País!

Maragogi (AL)

Atrações: praia, mergulho com tartarugas e muito sol. Maragogi é uma das praias quentes para se aproveitar em julho, no inverno. Maragogi está entre os melhores destinos para curtir as férias com crianças no Nordeste do país.

Ceará – Beach Park

Atrações: O Beach Park é um famoso ponto turístico na região Nordeste, localizado na praia de Porto de Dunas. É hoje o maior parque aquático da América Latina e reúne opções de brinquedos e restaurantes para todos os gostos e idades, além de muitas opções de hotéis para quem não abre mão de um conforto.

Caldas Novas (GO)

Atrações: Localizada no estado de Goiás, Caldas Novas é famosa por sua estância de águas termais. É o destino perfeito para crianças que amam água. A cidade conta com dois parques aquáticos, garantindo diversão e tranquilidade para toda família.

Esses são apenas alguns dos lugares mais escolhidos por famílias com crianças quando desejam viajar. Vale lembrar da importância de pais e filhos se divertirem juntos e isso pode ser feito independente do local turístico.