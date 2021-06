5 dicas para distrair o pet com brinquedos reciclados

Diante do desafio do distanciamento social, em que a permanência no lar se tornou maior, muitos pais e mães de pets estão sempre em busca de soluções para manter o bem-estar de seus animais de estimação. No cuidado diário, sabemos que alguns sentem uma necessidade maior de gastar energia por meio de brinquedos e brincadeiras que os estimulem intelectualmente.

Nesse contexto, e ainda para comemorar a semana do ‘Meio Ambiente’, a DogHero, maior empresa de prestação de serviços para animais de estimação da América Latina, separou algumas dicas de brinquedos reciclados para distrair o pet. Nada mais é do que itens que o tutor tem em casa e que poderiam ser descartados no lixo comum.

“Existem diversos tipos de brinquedos que podem ser feitos com utensílios que já temos em casa, como embalagens vazias, por exemplo. Brinquedos que estimulam o olfato do animal, com um petisco escondido, são interessantes para distraí-lo. Um brinquedo que tenha uma textura diferente, como uma corda, mas que também faça barulho, pode deixar um cachorro entretido por horas”, explica a médica veterinária Thais Matos, da área de Confiança & Segurança da DogHero .

Abaixo, listamos alguns deles para divertir o seu pet. As dicas também podem ser vistas em ação no instagram da DogHero.

1. Bandeja de Ovo

O tutor pode aproveitar uma bandeja de ovo limpa para adicionar um pouco de ração ou petiscos em cada espaço dos ovos. O brinquedo funcionará como um comedouro lento, fazendo com que o pet coma devagar e se distraia ao conseguir pegar as rações.

2. Toalha ou pano sem uso

Reaproveite uma toalha ou pano sem uso, estique-a no chão limpo ou em outra superfície que o pet estará. Distribua ração ou os petiscos preferidos do seu pet pela toalha. Em seguida enrole-a como um tubinho e ofereça para o pet. A ideia é fazer o cãozinho farejar o alimento e desenrolar a toalha conforme for comendo. Aí a brincadeira começa!

3. Barbante para o ‘Varal de Petiscos’

Se o tutor tiver um pedaço de barbante que não vai utilizar mais, daqueles que sobram e acabam sem utilidade, temos aqui uma dica sustentável para divertir os cãezinhos. Corte rodelas de maçã ou cenoura. Coloque em um barbante e estenda em um local acessível para o pets. Assim, eles irão se distrair ao tentar puxar os petiscos para comer. Nessa brincadeira ele gasta energia, se diverte e ainda tem um petisco saudável para deixá-lo feliz.

4. Caixa de papelão para brincar de ‘Caça Petiscos’

Sabe aquela caixa de papelão que você ia jogar fora? Então, ela pode virar a diversão do seu pet. O tutor pode utilizar uma caixa de papelão para esconder brinquedos (bolinhas, brinquedos preferidos do pet, etc). Coloque em seguida alguns petiscos para ele procurar. Com o instinto de “caça” o pet irá farejar os petiscos e ficará por ali até conseguir todos eles.

5. Garrafa pet

Outro item que pode virar um brinquedo para o animal de estimação são as famosas garrafas pet. Alguns tutores adaptam para que a garrafa tenha buracos, que podem ser preenchidos com petiscos, que caem conforme o pet manipula e morde essa mesma garrafa, imitando brinquedos de borracha famosos, como o Kong. Ou ainda, pode apenas inserir os petiscos (ou ração) na garrafa pet, fazer um barulho para chamar a atenção do cãozinho e ele logo começará a rolar e perseguir o novo brinquedo para conquistar seu lanchinho.