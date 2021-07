54 toneladas de alimentos arrecadados em parceria da Prefeitura com a Associação Paulista de Supermercados são distribuídas em São Paulo

Desde o dia 12 de maio, data em que foi firmada a parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a Associação Paulista de Supermercados (APAS) para a ampliação do número de pontos de coleta de doações para o Programa Cidade Solidária, um total de 123 pontos de coleta disponíveis, 54 toneladas de alimentos foram arrecadadas por meio da ação. Em números totais, o montante se converteu em 4.500 cestas básicas montadas para doação a famílias em situação vulnerável na cidade.

A Associação Brasileira de Síndrome de Williams localizada no Cambuci no centro da cidade foi a primeira entidade a receber na última sexta-feira (23), as cestas básicas montadas com os mantimentos doados pelos consumidores dos 102 supermercados participantes. A associação recebeu 160 cestas do programa para distribuição as famílias das crianças atendidas.

Nesta segunda-feira (26), a primeira dama da cidade Regina Nunes participa da entrega de 200 cestas básica compostas por alimentos doados pela parceria com a APAS, para o Projeto Escolinha de Futebol Arena Bela Vista, junto da secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Claudia Carletto e do superintendente Carlos Correa, representando a APAS. A entrega ocorre na sede do Projeto, embaixo do Viaduto Júlio de Mesquita, às 14h.

O Projeto Escolinha de Futebol Arena Bela Vista foi fundado em 2016, e fica embaixo do viaduto Júlio de Mesquita, na Bela Vista, região central de São Paulo. Durante o período pandêmico o Projeto tem apoiado centenas de famílias da região. Promove ações educativas e esportivas com foco na cidadania, atualmente com cerca de 700 jovens, sendo a maioria deles em situação de vulnerabilidade, inscritos em aulas de futebol e basquete.

O apoio da APAS ao programa permitiu ampliar para um total de 123 pontos de doação em diversos bairros da capital. Além dos 102 supermercados, há ainda a possibilidade de realizar a doação de itens em 20 pontos de coleta nos equipamentos de Direitos Humanos da cidade e um ponto de arrecadação também no galpão da Cruz Vermelha de São Paulo, sede da instituição na capital paulista.

O acordo entre a Prefeitura e a APAS reforçou o pacote de medidas de combate à fome implantado na cidade e representou a maior operação humanitária de doação de alimentos já realizada no município, para fazer frente ao impacto social causado pela Pandemia.

Cidade Solidária

Desde abril de 2020, o programa Cidade Solidária já distribui mais de 4,9 milhões de cestas básicas e 1,3 milhão de kits de higiene, em todas as regiões. A quantidade de doações recebidas desde o início do programa representa apenas cerca de 10% deste total, enquanto o restante foi adquirido com recursos do município.

“Para mim, essas 54 toneladas de alimentos arrecadados na ação com a APAS, só reforçam o espírito solidário que toma São Paulo e o cidadão paulistano neste momento. Esse olhar humano que não deixa de compartilhar com quem mais precisa em período de dificuldade é o que nos move a fazer muito mais pelas pessoas de nossa cidade”, afirma Claudia Carletto, Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), pasta que atualmente coordena o projeto.

A Associação Brasileira de Síndrome de Williams, recebedora das 160 cestas da parceria com a APAS, foi indicada pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), que fez um levantamento em julho do ano passado, em virtude do aumento do número de casos de COVID-19, junto às entidades e associações que atendem pessoas com deficiência, sobre suas necessidades durante o período da quarentena.

A ação faz parte do programa Cidade Solidária, projeto que une a administração municipal e entidades organizadas da sociedade civil para uma grande mobilização do voluntariado, com o objetivo de criar uma rede de solidariedade para ajudar as famílias em situação de extrema vulnerabilidade enquadradas no grupo prioritário do Estratégia de Saúde da Família (ESF), durante a situação de emergência e o estado de calamidade pública decorrentes da pandemia do coronavírus.

Um dos valores da SMPED é justamente o fortalecimento e atuação em rede para resolução de questões relativas às pessoas com deficiência e suas famílias.

As entidades cadastradas atendem diretamente pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade social de pessoas com deficiência física, visual, intelectual, mental e Transtorno do Espectro Autista, de todas as faixas etárias incluindo idosos.

“A pandemia afetou a vida de todos e para as entidades que atendem pessoas com deficiência as dificuldades foram ainda maiores devido à falta de doações. Ações como essa entre o poder público em parceria com a sociedade civil fazem com que um número muito maior de pessoas sejam alcançadas”, afirmou a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco.

Sobre a APAS

Fundada há 50 anos, a Associação Paulista de Supermercados (APAS) é uma entidade setorial, com sede nesta Capital paulista e 3 distritais (São Paulo, Leste e Sul). A entidade tem a missão de representar e desenvolver a essencial atividade supermercadista no Estado de São Paulo para melhor atender aos anseios do consumidor, criando valor compartilhado com a sociedade. Os supermercados associados, por sua vez, têm a missão de abastecer a sociedade de forma segura e sem interrupção, em conformidade com o Decreto Federal n° 9.127 de 2017, que estabeleceu a atividade supermercadista como essencial para toda a sociedade.

“A relação das famílias com os supermercados é de muita afeição. É muito bom formar parcerias que tenham como objetivo amparar milhares de pessoas em delicado estado de vulnerabilidade social. Desta forma seguimos preenchendo nosso papel de abastecer as famílias de São Paulo, principalmente as que mais precisam de ajuda nesta crise econômica decorrente da pandemia da covid-19”, disse Ronaldo dos Santos, presidente da APAS. “Acredito que a arrecadação será bastante expressiva para que o programa Cidade Solidária possa levar os mantimentos para as pessoas que mais precisam”, concluiu.

O programa Cidade Solidária cadastrou 3,4 mil entidades sociais que realizam a distribuição das cestas básicas. Somente este ano foram 2000 organizações cadastradas, número 42% superior ao total de solicitações de todo o ano anterior. Todos os dias, cerca de 30 caminhões circulam por todas as regiões da cidade distribuindo as cestas básicas e kits de higiene e limpeza do projeto para as entidades, que por sua vez fazem chegar estes alimentos nas mãos de quem mais precisa.

Como doar

Nos pontos de coleta disponíveis nos supermercados a população pode depositar alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza, que irão compor as cestas básicas e kits entregues às famílias mais impactadas pelos reflexos econômicos da pandemia. As empresas e cidadãos também podem fazer doações para o programa Cidade Solidária por meio do PIX utilizando a chave: contato@spcidadesolidaria.org .

Os equipamentos da SMDHC, assim como o galpão da Cruz Vermelha Brasileira São Paulo, também recebem doações para o programa. Veja aqui a lista completa de endereços e formas de doar, assim como uma relação dos itens que compõem as cestas básicas e kits de higiene e limpeza.