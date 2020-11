64 anos de motivos para festejar e homenagear o amigo Serguei

Pelo nome e pela fisionomia, que lembra ser de origem báltica, quem não o conhece, acredita exatamente que ele é daquela região, no mínimo, russo.

Mas na verdade, Sérgio Cardia Ramos, ou simplesmente “Serguei” como todos o conhecem, apelido carinhoso, justamente por essa comparação, nasceu em Moema e mudou para a Zona Norte na década de 80, onde residiu na Serra da Cantareira e posteriormente no bairro do Jardim França onde mora até hoje.

Iniciou sua carreira como bancário, chegando ao cargo de gerente e posteriormente se tornou empreendedor, abrindo uma empresa de cenografia, que prestou serviços para a Copa do Mundo e Olimpíadas aqui no Brasil. É diretor também de uma empresa de terraplenagem e aterros que atende o mercado da construção civil.

Ontem, 29/10 amigos além dos companheiros do North Premium Club em que faz parte, fizeram uma homenagem em comemoração ao seu aniversário de 64 anos. O evento aconteceu no Galpão 36, um espaço reservado para encontro de amigos.

O Coronel Felix, em nome de todos os presentes, homenageou Serguei, destacando a pessoa que é. “Com sua generosidade e caráter, que cativou muitos amigos ao longo dos anos, e que esse dia é merecedor do abraço de todos os presentes, que se orgulham em fazer parte da sua vida” completa Coronel Felix.

Maicon Douglas Lopes, atual presidente do North Premium Club, e o Coronel Velozo, presidente licenciado e candidato a vereador pelo PSL, também homenagearam o amigo e falaram da importância e contribuição por participar do Club. “Serguei que é um dos fundadores do North Premium Club, participou praticamente de todos nossas reuniões, sempre contribuindo e ajudando no que fosse necessário. Todos nós do North Premium Club temos orgulho em ter você como amigo e associado” finaliza Coronel Velozo.

O Senador Major Olímpio (PSL) que por compromissos políticos não pode estar presente ao evento, enviou mensagem felicitando o amigo Serguei.

Com muita descontração e ao som de Marcio Augusto e Rock Band, lembrando músicas que marcaram época, como Beatles, Elton John entre outros, abrilhantaram o evento que transcorreu com festa, muitos drinks, aperitivos e porções.

Ao lado dos filhos Guilherme e Tchelo, Serguei brindou seus 64 anos com muita emoção.

Parabéns!