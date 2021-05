O Dia das Mães é uma das datas mais importantes do ano para o varejo tradicional e o e-commerce. A empolgação dos lojistas para o início do mês de maio é clara, grande parte da população brasileira pretende comprar presentes para as mamães em forma de comemoração pela data.

Uma pesquisa da All iN e da Social Miner, em parceria com a Opinion Box, informa que 66% dos brasileiros pretendem comprar presente para o dia das mães, distribuídos entre on-line e off-line. Além das próprias mães, os entrevistados também pretendem presentear outras mulheres da família que, possivelmente, também possuem filhos. Destaque para os 20% que pretendem presentear a cônjuge e 18% a sogra.

Além disso, a pesquisa ainda destaca os segmentos de mercado que possuem maior intenção de compra dos brasileiros, sendo liderados pelo nicho Beleza e Cosméticos, com 52% das intenções. Na sequência do ranking dos segmentos mais procurados pelas pessoas, tem-se:

• Moda e Acessórios: 46%;

• Casa e Decoração: 29%;

• Eletrodomésticos e Eletroportáteis: 24%;

• Floricultura: 24%;

• Eletrônicos e informática: 18%;

• Vale-presente: 17%;

• Alimentos: 16%.

Nesta pesquisa, os entrevistados poderiam escolher mais de uma opção. Por isso, a soma das porcentagens ultrapassa os 100%.

Além disso, estes dados levam em consideração a opinião das pessoas que pretendiam comprar ou estavam indecisas. Vale ressaltar que o grande motivo para a busca pelos presentes ter aumentado, segundo a pesquisa, são os bons preços e as promoções. Depois deste motivo, destaca-se em segundo o fato de ter vantagens no frete.

Sendo uma das datas mais importantes do ano, o dia das mães promete movimentar a economia nacional, mesmo que em tempos de pandemia. Fator este que, inclusive, deve impulsionar as vendas on-line.