Festival de filmes clássicos marcará a reabertura dos cinemas no país

Distribuidores e exibidores de cinema no Brasil anunciaram a realização de um festival de filmes que marcará a reabertura das salas de cinema no país – nas cidades quem têm autorização para isso.

O festival “De volta para os cinemas”, que tem início em 6 de setembro, exibirá clássicos do cinema e sucessos recentes de bilheteria, com longas internacionais e nacionais.

O objetivo do evento é reconquistar o público e abastecer as telas do país enquanto novos lançamentos não são anunciados.

Os ingressos terão o mesmo valor em todo o Brasil: $10 para as salas convencionais e R$20 para as salas vip

De acordo com a organização, todas as salas contarão com medidas de segurança como uso de máscaras, equipes monitoradas, distância entre os lugares e limpeza dos ambientes.

Veja a programação completa:

Clássicos pop: “Os caça-fantasmas”, “Superman – O filme”, “Matrix” e “De volta para o futuro”;

Terror: “Invocação do mal”, “O Exorcista”, “O iluminado”, “Tubarão” e “Corra!”

Super-heróis: “Batman: O cavaleiro das trevas‎”, “Os vingadores”, “Homem-Aranha no Aranhaverso”, “Mulher maravilha” e “Pantera negra”;

Infantis: “Minions”, “ET”, “Divertidamente” e “Turma da Mônica – Laços”;

Drama: “O palhaço” e “Os bons companheiros”

Comédia: “Minha mãe é uma peça”, “Fala sério, mãe” e “Até que a sorte nos separe”

Sagas: “Crepúsculo”, “Harry Potter e a pedra filosofal” e “O senhor dos anéis – A sociedade do anel”