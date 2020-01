8 a cada 10 pessoas não se sentem seguras quando andam nas ruas de SP

Segundo pesquisa da Rede Nossa São Paulo, divulgado em 2019, cerca de 85% da população paulistana não se sentem seguras quando circulam pela cidade como pedestre. O levantamento foi feito com o Ibope Inteligência e mostrou que 37% dizem se sentir “nada seguro” e 48% “pouco seguro”.

O motivo desta insegurança pode ser explicado por outra pesquisa, a “Viver em São Paulo: Pedestre”, realizada pelos mesmos órgãos, no qual aponta uma série de problemas envolvendo o pedestre, desde segurança até as dificuldades de locomoção nas calçadas. O levantamento aponta que:

74% das pessoas entrevistadas já sofreram ou presenciaram queda em calçadas;

60% já sofreram ou presenciaram assalto ou agressão física, enquanto pedestres;

53% dos entrevistados já sofreram ou presenciaram atropelamento;

53% já sofreram ou presenciaram ameaça por motorista;

47% já sofreram ou presenciaram assédio;

38% já sofreram ou presenciaram queda na faixa de pedestres; e

25% já sofreram ou presenciaram queda em bueiros.

Vale destacar que 105 dos entrevistados já sofreram ou presenciaram todas as situações listadas, o que equivale a quase 1 milhão de paulistanos.

Caroline Pondé (24), é arquiteta e também destacou essa insegurança em andar pela cidade, em especial a noite, “após às 20h, aproximadamente”. De acordo com ela, a maior preocupação são os assaltos. Por fim, a arquiteta destacou que a insegurança fez com que ela deixasse de frequentar as festas da cidade, como a Virada Cultural.

Acidentes com pedestres

Segundo dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito no Estado de São Paulo), o número de fatalidades de pedestres no trânsito no último mês de dezembro subiu 50% em comparação ao mesmo período de 2018.

As principais vítimas são homens (68,71%) e idosos (42,70%). O automóvel é o principal responsável pelos acidentes, com 454 ocorrências, seguido de ônibus, com 243. O período em que mais ocorrem as fatalidades é a noite, das 18h às 24h, com registro de 654 casos.

Incômodo

A pesquisa também mostrou o que mais incomoda o paulistano. A principal reclamação foram os buracos nas calçadas, apontado por 68% dos pedestres; seguido de irregularidade das calçadas, por 53%; e calçada estreita por 47%.

Os moradores da região central são os que mais reclamam dos buracos na calçada (80%), em segundo lugar estão os pedestres da zona oeste (74%) e em seguida vem os paulistanos da zona norte, com 72%.

O estudo mostrou que o maior incomodo dos pedestres está relacionado com a estrutura da calçada, pois cerca de 86% das menções fazem alusão a esse tipo de problema. Já 65% dos entrevistados mencionam a segurança, o que corresponde a iluminação insuficiente/inexistente; falta de segurança para atravessar (ausência de faixas ou semáforo de pedestre, desrespeito dos motoristas); alta velocidade dos carros nas ruas; e quantidade de saídas de garagens.

Prioridades

Por ser considerado o maior problema para os pedestres paulistanos, a manutenção das calçadas é a ação considerada mais urgente para 68% dos entrevistados. Já a manutenção das faixas de pedestres, aumento nos tempos para atravessar a rua e troca/aumento de iluminação pública são citadas como prioridade por 44% dos pedestres.