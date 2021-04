A crescente busca pelos serviços de beleza para homens evidencia uma nova demanda por serviços personalizados

Com o visagismo, conseguimos muito mais do que propor o melhor corte ou desenho de barba para o cliente. É possível compor um visual totalmente personalizado.

O número de barbearias e salões de beleza com espaços exclusivos para o público masculino vem aumentando a cada ano em todo o país. No mesmo sentido, o número de produtos dedicados exclusivamente ao público masculino também é cada vez maior. É o que se verifica no anuário da ABIHPEC, Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, divulgado pela ultima vez em 2019.

Marcas que tradicionalmente sempre focaram em produtos com apelo feminino, hoje abocanham este segmento que vem consumindo mais a cada dia.

Essa mudança já não tão recente no comportamento do público masculino, fez surgir também um cliente muito mais consciente e exigente.

Há ainda um grupo de clientes que busca o corte tradicional, feito quase em linha de produção, muito rápido e com pouquíssimas variações de um cliente para outro.

No entanto, é cada vez maior o número de clientes que busca soluções personalizadas às suas necessidades. Isso inclui desde um ambiente que crie uma experiência diferenciada e única durante o atendimento, até a entrega de um resultado final que faça com que o cliente perceba que aquele visual foi pensado e planejado para ele.

É exatamente neste ponto que muitos profissionais devem focar. A preocupação com a decoração e o ambiente já está presente nos grandes e nos pequenos estabelecimentos, dentro de suas proporções e condições. Mas o que ainda é esquecido por muitos profissionais e empresários, é o investimento em capacitação, criando diferenciais que vão permitir personalizar o resultado final de cada trabalho realizado.

O visagismo é um dos recursos que permite aos profissionais, propor e criar algo totalmente personalizado para os clientes. “Com a consultoria de visagismo, conseguimos muito mais do que propor o melhor corte ou desenho de barba para o cliente. É possível indicar o melhor formato dos óculos, estilo de roupas, acessórios, postura, e muitas outras características que permitem criar um visual totalmente planejado e personalizado”, é o que afirma o visagista Léo Costa.

Um recurso procurado por muito tempo pelas mulheres, atualmente o visagismo para o público masculino vem crescendo muito. Com a mudança de comportamento forçada e intensificada pela pandemia da Covid-19, muitos homens passaram a buscar alternativas online para criar os ajustes necessários em seu visual.

Ficar mais tempo do que o normal sem cortar os cabelos ou fazer a barba fez muitos homens perceberem que conseguem explorar outros visuais com suas próprias características. Isso fez aumentar a procura pelo visagismo também na modalidade online.

“Com a consultoria de visagismo online, conseguimos atender clientes que estão em outras cidades e estados, entregando a eles um dossiê digital e totalmente personalizado, com as propostas de corte, barba, óculos, roupas, acessórios e outros itens pertinentes a cada caso. Tudo completamente personalizado”, lembra Léo Costa.

A fidelização de cada cliente está diretamente ligada à sua experiência. Por isso é tão importante personalizar cada serviço realizado, fazendo com que o cliente perceba que, ao menos naquele momento, ele é único e exclusivo.