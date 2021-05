A importância da enfermagem no mundo: trabalhando no contexto de crise é o tema da 13ª Semana Senac de Enfermagem

Mais do que nunca o profissional da área de saúde tem sido notado pela sociedade. Com o início da pandemia da Covid-19, houve um crescimento exponencial de trabalhadores desse setor, com destaque para os ingressos na carreira de enfermagem. Para falar sobre a importância desses profissionais no contexto de uma crise e os principais desafios enfrentados pelas equipes durante a assistência frente à pandemia, o Senac São Paulo irá promover a 13ª Semana Senac de Enfermagem, no dia 18 de maio em dois períodos: manhã, das 9h às 12h; e tarde, das 14h às 16h.

Serão debatidos temas como as: Práticas de cuidado na atenção básica: lições que aprendemos com a pandemia; Assistência perinatal na pandemia: impactos e cuidados com o binômio mãe-bebê; Manejo clínico do paciente grave com Covid: protocolos e assistência de enfermagem; e os desafios e estratégias do ensino em saúde nos tempos de crise. A programação completa pode ser conferida pelo site do Senac: http://www.sp.senac.br/senac- eventos/senac-sao-paulo/13- semana-senac-de-enfermagem/ 5668/946/962/NONE/

A ação contará com a participação de Ana Carolina Bhering Alves do Amaral, coordenadora da área de enfermagem do Senac São Paulo, além de outros docentes da instituição. Para Ana, existe uma carência de profissionais técnicos em enfermagem e isso ficou nítido nesse momento de pandemia. “Estamos vivenciando uma das maiores crises da história com o surgimento do novo coronavírus (Covid-19) e as superlotações dos hospitais mostrou uma carência de especialistas, em especial do Técnico em Enfermagem. Mais do que nunca é necessário valorizar esse profissional que tem se arriscado dia a dia para promover o bem-estar e a qualidade de vida de toda a população”, destaca a coordenadora.

Com um formato on-line e gratuito, a 13ª Semana Senac de Enfermagem ocorre no mesmo período em que é celebrada a Semana Brasileira da Enfermagem, em homenagem a dois grandes nomes: Florence Nigthingale, inglesa que fundou a primeira Escola de Enfermagem da Inglaterra, no Hospital Saint Thomas; e Ana Néri, enfermeira brasileira que foi a primeira a se alistar voluntariamente em combates militares.

Para quem busca ingressar nessa área, o Senac São Paulo conta com cursos como o Técnico em Enfermagem, além de especializações técnicas na área. Para mais informações das novidades dos cursos de saúde, acesse http://www.sp.senac.br/cursos- tecnicos/saude

Serviço: