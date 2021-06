A Oi Fibra chega em São Paulo

A Oi Fibra está disponibilizando para a cidade de São Paulo, levando a tecnologia da fibra para dentro de sua casa, para melhorar a sua experiência do acesso a internet.

Uma das maiores revoluções na transmissão de dados foi a criação da fibra ótica. Os cabos de fibra ótica são finos como um fio de cabelo humano, fabricados com vidro ultra puro envolvido com duas camadas de plástico bem flexível, uma de refração e outra de revestimento. Os sistemas que se utilizam dessa tecnologia levam bilhões de bits de dados digitais ao longo de grandes distâncias em frações de segundos.

A internet já tem a disposição essa tecnologia, através de operadoras que possuem esse tipo de transmissão de banda larga a longas distâncias sem perder qualidade nem gerar instabilidade. Isso acontece porque o cabo de fibra ótica permite que mais sinais sejam difundidos, ao contrário do material de cobre utilizado nas conexões DSL.

Sobre Oi Fibra

A Oi Fibra abre um mundo de possibilidade para você. Com a banda larga de alta velocidade, você pode se conectar em vários dispositivos ao mesmo tempo mantendo uma navegação de alta performance, mantendo a estabilidade e sem interferência externa na rede.

Está comprovado que a Oi Fibra oferece excelentes taxas de transferência para download e upload com baixa latência, ou seja, quando o tempo de resposta é menor, garantindo assim uma conectividade mais rápida. Isso garante, por exemplo, uma alta performance em jogos on-line.

Com funciona

O sinal é convertido em luz através de equipamento de transmissão ótica, assim o sinal navega através da Oi Fibra chegando em sua casa sem qualquer interferência externa. E essa é a grande vantagem da Oi Fibra. Por isso já dizem que a Oi Fibra é “pura fibra” que proporciona a melhor experiência em conexão de alta velocidade.

Agora é só se divertir com a Oi Fibra (#purafibra).

Plano Promoção para São Paulo

500 Mega (ideal para 10 ou mais dispositivos)

– Fixo Ilimitado

– Modem WiFi UP

– Instalação grátis

– 250 Mega de Upload

– Oi Play – Veja séries, clássicos de cinema e desenhos quando quiser, através do seu computador, celular ou tablet. Ainda dá pra alugar filmes e assinar conteúdos que não estão no seu plano. Com o Oi Play, você tem conteúdo do seu jeito e diversão pra toda família.

– Oi Expert (especialistas para suporte 24h)

– R$ 129,90 por mês

Para mais informações acesse o link abaixo:

https://cadastrejaoifibrasp.com.br/