A segurança no trânsito depende também da sua atenção

Coronel Velozo – Hervando Luiz Velozo

Nasceu na Freguesia do Ó; foi soldado do Exército Brasileiro, e na Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandou áreas como Campo Limpo, Morumbi, Jardins, Lapa, Pirituba e Perus, e por último foi comandante do policiamento de trânsito (CPTran).Palestrante e instrutor sobre segurança pública e privada.

facebook.com/coronelvelozo

email: hlvelozo@uol.com.br

Estar dentro de um veículo não significa estar totalmente protegido. Os riscos das ruas de São Paulo apresentam muito mais do que acidentes entre carros ou motos, e neste artigo vamos evidenciar um desses problemas: os assaltos de veículos nos semáforos.

Quando andamos pela cidade ficamos atento a movimentação de veículos em nosso entorno. Ao parar o carro no farol ou quando estamos estacionando, o risco de batida entre veículos diminuem, mas o de ser abordado por algum assaltante, aumenta. Por isso, não devemos desligar nossa atenção nem por um segundo quando estamos no volante.

Mesmo com a zona norte tendo um dos menores índices de assaltos em faróis da cidade de São Paulo, o condutor deve manter atenção.

Mas não precisa deixar o carro ou moto guardado em casa com medo de ser assaltado, tomando algumas medidas de segurança simples você consegue evitar de ser roubado e ainda curtir a cidade sem que ninguém perturbe você e sua família.

Vamos começar pela dica mais simples: o local preferido que os assaltantes usam é quando o veículo está próximo a faixa de pedestre, ou seja, o primeiro carro, em especial do lado esquerdo, pois é onde está o motorista. Quanto mais próximo do farol, maior o risco. Geralmente a faixa do meio é a mais segura para o motorista.

Caso você acabe parando bem próximo à faixa de pedestre, o recomendável é que todos do veículo fechem os vidros por alguns segundos. Vidros com “insulfilm” diminuem consideravelmente a aproximação de estranhos.

Já que estamos falando em colocar adereços, vale a pena destacar que os motoristas NÃO DEVEM colar adesivos na lataria do carro que indicam padrão social e estilo de vida, como academias e colégios caros.

Fique atento com vias que têm àqueles vendedores de farol. O risco não é por causa do vendedor, mas sim porquê muitos bandidos usam esse tempo que você está distraído para realizar a abordagem.

Caso você esteja sozinho na via e observa que mais a frente o farol está vermelho, reduza a velocidade do veículo bem antes de chegar ao semáforo. Com o carro em movimento, mesmo com velocidade baixa, os ricos da aproximação de bandidos diminuem, além de que você fica menos tempo parado.

Ao perceber qualquer aproximação suspeita, não reaja, e se for abordado evite contato visual, apenas faça o que o meliante pede. Sua vida é muito mais valiosa que qualquer bem material.

Fique sempre alerta ao que acontece em sua volta, muitas vezes o bandido desiste de abordar quando o motorista o observa.

Outra dica: quando estiver chegando em casa, não entre na garagem se tiver alguém ou alguma movimentação suspeita na rua, principalmente a noite. Dê uma volta no quarteirão e a situação permanecer a mesma, sai de lá e ligue 190 e peça ajuda. A polícia passará no local e irá averiguar os suspeitos.

Apesar de existir algum risco, não é para ficarmos com medo da criminalidade, são eles que devem temer a lei! Por isso, aproveite essas dicas e curta tudo o que de melhor essa cidade pode oferecer. E lembre-se a Polícia Militar de São Paulo está para servir ao cidadão, por isso quando precisar, é só ligar 190.