Abertas a inscrição para VAI, programa de incentivo a projetos culturais

Quem desenvolve um projeto artístico-cultural em seu bairro e deseja profissionalizar o seu trabalho, saiba que nesta segunda-feira (2/03) a Prefeitura abriu as inscrições para o programa VAI 2020. Os projetos selecionados poderão receber até R$ 84 mil. O cadastro pode ser feito até o dia 31 de março.

O programa é dividido em duas modalidades, sendo o VAI 1 e o VAI 2. O primeiro foi criado há 17 anos e oferece para o artista ou coletivo cultural um orçamento de até R$ 42 mil. Já o segundo, criado há seis anos, o valor pode chegar até R$ 84 mil, no entanto, para essa categoria o coletivo comprove dois anos de existência e atuação.

As inscrições podem ser feitas por meio da Plataforma 156 (clique aqui), na Secretaria Municipal de Cultura e nos postos do Descomplica SP.

Ao longo de todos esses anos, o programa já ajudou projetos nas áreas de hip hop, circo, música, teatro, literatura e outros. Além disso, artistas como Emicida e Fioti (Projeto Noiz), Criolo (Rinha dos MCs), Lei di Dai (Gueto Pro Gueto), Prodígio (Arena do Flow), além de projetos como Sinfonia de Cães, Sarau da Cooperifa, Sarau do Binho, Cine Campinho e muitos outros, já foram apoiados com recursos do programa.

