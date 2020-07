Abertas as inscrições do vestibulinho para o 2º semestre das Etecs

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) abriram inscrições para mais de 44 mil vagas de cursos técnicos gratuitos. As inscrições vão até o dia 21 de julho, às 15h, e o cadastro deve ser feito pelo site (clique aqui). A seleção do candidato não será por meio de provas, mas sim da análise do histórico escolar.

Serão avaliadas as notas de Língua Portuguesa e Matemática da primeira série do Ensino Médio ou do primeiro termo do Ensino Médio na modalidade EJA, concluídos até 31 de dezembro de 2019.

Essa alteração no ingresso aos cursos das Etecs ocorre em razão do risco de contagio do coronavírus (covid-19). A previsão é de que todas as atividades comecem de forma remota (online), até que as regras do isolamento social sejam flexibilizadas a ponto de tornar possível o retorno das aulas presenciais.

Ao todo, serão ofertadas 44.872 vagas destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec). As oportunidades serão divididas em:

Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online); e

Especialização Técnica.

A taxa integral da inscrição é de R$ 19, valor 37% inferior a do primeiro semestre de 2020. A resposta para que efetuou o pedido de redução de 50% será divulgada em 10 de julho, somente pela internet.

Confira as unidades das Etecs na zona norte:

Etec Albert Einstein | R. Nova Granada, 35 – Casa Verde | (11) 3858-7529

Etec de Esportes Curt Walter Otto Baumgart | Rua Paulo Lorenzani, s/n – Parque Novo Mundo | (11) 2631-6584

Etec Mandaqui | Rua Dr. Luis Lustosa da Silva, 303 – Mandaqui | (11) 2973-8755

Etec Parque da Juventude – Extensão CEU Jaçanã | R. Antonio Cesar Neto, 105 – Jd. Guapira | (11) 2221-0098 ramal 208

Etec Parque da Juventude – Extensão EMEFM Prof. Derville Allegretti | Rua Voluntários da Pátria, 777 – Santana | (11) 2221-0098 ramal 208

Etec Parque da Juventude | Av. Cruzeiro do Sul, 2630 Prédio I – Santana | (11) 2221-0098 ramal 208

Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira – Extensão EE Carmosina Monteiro Vianna | R. Antônio Palmieri, 377 – Vila Medeiros | (11) 2905-1125

Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira | R. Alcântara, 113 – Vila Guilherme | (11) 2905-1125

Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira – Extensão EE Cônego João Ligabue | R. da Grota, 483 – Tucuruvi | (11) 2905-1125

Foto: Gastão Guedes/Divulgação