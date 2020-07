Abertas as inscrições para mais de 52 mil vagas em curso on-line

Até o dia 8 de julho, quarta-feira, estudantes do Estado de São Paulo poderão se inscrever no programa SP Tech. Serão quatro opções de cursos técnicos em formato EaD (Ensino a Distância). O cadastro deve acontecer pelo site (clique aqui).

Ao todo serão ofertadas 52 mil vagas de curso técnicos. A oportunidade é para que as pessoas tenham uma formação continuada na área de Tecnologia da Informação, podendo escolher o caminho de seus estudos nas áreas de ciência de dados e programação. Todos os cursos oferecem um módulo de empreendedorismo em parceria com o Sebrae, possibilitando acesso a crédito em condições especiais no Banco do Povo.

As cursos são oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e as opções são:

Lógica de Programação;

Banco de Dados;

Desenvolvedor Web; e

Desenvolvedor Mobile.

Os cursos têm duração de 80 horas e permitem uma progressão para outros mais avançados, ofertados em parceria com empresas privadas, como a Digital Innovation One e Alura.

Para os cursos introdutórios, podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e que more no Estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

Para os cursos de aprofundamento, podem se inscrever aqueles que atendam aos pré-requisitos acima e tenham concluído, pelo menos, um dos cursos introdutórios de tecnologia.

