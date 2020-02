Abertas as inscrições para o curso gratuito de gestão para organizações sociais

Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação em gestão para organizações sociais, realizada pelo SEBRAE-SP. O projeto chamado de “Programa Negócios Sociais 2020” selecionará 30 gestores da zona norte, as aulas são gratuitas e começam em abril e ocorrerão as quintas-feiras até o mês de dezembro.

A ação conta com o apoio do Instituto Center Norte e serão oferecidas 15h de capacitação sobre: Empreendedorismo; Sua ideia de negócio social; Marketing; Finanças e Formalização do MEI. O cadastro deve ser feito pelo site (clique aqui) até o final de março.

Capacitação gratuita para líderes de Instituições Sociais

Inscrição: https://forms.gle/HjRj9wxBvfuXhBmo9

Aulas: Quintas-feiras, de abril até dezembro de 2020

Gratuito