Abertas as inscrições para o programa Embaixadores da Juventude da UNODC

Nesta segunda-feira (2/03) foram abertas as inscrições para a 5ª edição do programa Embaixadores da Juventude, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). O cadastro poderá ocorrer até o dia 10 de março para jovens de 18 a 24 anos engajados pela mudança social. A inscrição deve ser feita pela internet por meio do site (clique aqui).

Os escolhidos atuarão como multiplicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) em espaços sociais e políticos. Segundo a ONU, os ODS são um apelo universal para o fim da pobreza, para a proteção do planeta e para que seja assegurado a todas as pessoas o direito à paz e à prosperidade.

Serão selecionados 25 jovens de todas as regiões da capital paulista para um processo de imersão de 30 horas, do dia 25 ao dia 29 de março. Neste processo, os jovens serão capacitados para atuarem como mobilizadores comunitários e porta-vozes da Agenda 2030 e dos ODS.