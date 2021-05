Abertas as inscrições para o projeto “Gols para Inclusão”

Foram iniciadas nesta terça-feira (04/05) as inscrições do “Projeto Gols para Inclusão” no Centro Esportivo Pirituba, na Zona Noroeste da capital. O programa, fruto da parceria da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com o Instituto Olga Kos, deve atender 60 vagas. As matrículas serão encerradas quando esse número for atingido. O objetivo do “Gols para Inclusão” é fazer com que a pessoa com deficiência participe da sociedade por meio da prática do futsal.

Os inscritos serão divididos em quatro turmas de 15 componentes e, para cada grupo, serão oferecidas duas oficinas semanais, com duração de uma hora cada, no período de dez meses.

A psicopedagoga Luciene Bertolazi, de 35 anos, fez a inscrição do seu filho Henrique Bertolazi, de 8. Ela destacou a importância de iniciativas como esta. “É muito importante para eles, que não têm muito acesso a diversos eventos”, enfatizou Luciene.

Gabriela Andrade, de 38 anos, advogada e mãe do pequeno Fernando Andrade, de 6 anos, também aprovou o programa: “Este “projeto de inclusão é fantástico”, disse.

Serviço:

Centro Esportivo Pirituba – CEE Geraldo José de Almeida

Endereço: Avenida Agenor Couto de Magalhães, 32 – Vila Pirituba – CEP 05174-000

Telefone: (11) 3904-1154