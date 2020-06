Abertas as inscrições para vestibular com 540 vagas de cursos técnicos na área da saúde

Do dia 1º ao dia 25 de junhom os interessados em trabalhar na área de saúde poderão se inscrever no vestibular da Prefeitura de São Paulo, no qual irá oferecer 540 vagas de cursos técnicos da Escola Makiguti. As inscrições e a entrega de documentos devem ser ocorrer pelo link (clique aqui).

Ao concluir a capacitação, o aluno recebe duas certificações, de níveis auxiliar e técnico, válidos em todo o território nacional. Ao todo serão seis cursos na área da saúde, sendo eles:

análises clínicas;

cuidados com idosos;

farmácia;

gerência em saúde;

saúde bucal; e

hemoterapia.

Para participar do vestibular, é necessário ter concluído ou estar cursando o terceiro (último) ano do ensino médio, comprovado com histórico escolar ou declaração de matrícula do ano vigente. Além disso, o candidato deve fazer o pagamento de um boleto bancário que efetiva a sua participação no valor de R$ 22.