Abertas inscrições para curso gratuito de redes sociais para pessoas com deficiência

A partir desta terça-feira (16) estão abertas as inscrições para o curso Redes Sociais, oferecido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo.

Gratuito e em formato de ensino a distância (EaD), o curso é voltado para pessoas com deficiência do estado de São Paulo, acima de 16 anos e tem como objetivo permitir que o participante conheça e aprenda a utilizar de forma adequada os benefícios das redes sociais para o seu desenvolvimento social, profissional e educacional.

O curso possui carga horária de 24 horas, sendo 15 horas de aula (divididas em 1h30 cada aula) mais nove horas de atividades e tratará sobre o que são as redes sociais, quais são os seus benefícios, suas características e funções, aperfeiçoamento das relações interpessoais nas redes, segurança digital, entre outros conteúdos.

A ação é realizada em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), equipamento da Secretaria, e visa garantir maior autonomia e inclusão às pessoas com deficiência do estado de São Paulo.

“O curso de redes sociais tem como objetivo proporcionar maior inclusão e acessibilidade digital e tecnológica das pessoas com deficiência, principalmente neste período de pandemia”, ressaltou a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão.

As inscrições ficam abertas até o dia 19 de março (sexta-feira) e as vagas são limitadas, as turmas se fecham por ordem de inscrição. Interessados devem se inscrever por meio do link https://bit.ly/InclusaoDigitalRedesSociais ou site www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br.