Abertas inscrições para curso online gratuito de Moda Inclusiva – Módulo Criação

A iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação, tem como objetivo apresentar e discutir novos conceitos de negócios da moda, refletindo sobre a necessidade e promoção de produtos e serviços que levem em consideração as perspectivas e particularidades da pessoa com deficiência.

O curso, que tem início no dia 27 de julho (terça-feira), terá carga horária de 8 horas, divididas em quatro encontros online pela plataforma Microsoft Teams nos dias 27, 29 de julho, 03 e 05 de agosto, das 9h às 11h.

Os temas abordados no curso são: O que é Moda Inclusiva; Tendências e Inspirações na Moda Inclusiva; A importância dos acessórios na Moda; Processo Criativo – Cartela de cores, tecidos e aviamento; Processo Criativo – Design inclusivo; Modelagem Plural; Desenho e Representação Técnica Funcional; Concepção e Desenvolvimento de Projeto; Visão Mercadológica – Como transformar seu projeto em realidade.

Interessados devem se inscrever por meio do link https://bit.ly/CursoModa2021.

Moda Inclusiva

O programa Moda Inclusiva, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, propõe uma reflexão comportamental sobre a moda, buscando uma abordagem inclusiva à área, pensando em peças que sejam capazes de atender pessoas com e sem deficiência, utilizando pequenas adaptações e funcionalidades. O Moda Inclusiva também tem o objetivo de estimular a abertura de espaço para essa área com os profissionais e o mercado.