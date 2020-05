Abertas inscrições para oficina de audiovisual pela Biblioteca de São Paulo

Estão abertas as inscrições para Oficina Online Audiovisual para Negócios pela Biblioteca de São Paulo. A atividade será dividida em dois módulos e está prevista pra começar no dia 11 deste mês. As vagas são limitadas, o cadastro deverá ser feito pelo link (clique aqui).

A oficina oferece ferramentas para quem é empreendedor ou está pensando em começar e até ampliar sua atuação. As aulas serão comandadas pela Patrícia Bernal, reunirão fundamentos básicos sobre vídeo, dicas de como utilizar as estratégias para atrair a atenção dos consumidores, escolher equipamentos e contratar profissionais independentes ou produtoras do setor audiovisual, entre outros.

Patrícia Bernal é documentarista, jornalista e pesquisadora na área de economia criativa e youtuber (canal Câmera na Mão). Ela, que atua nas áreas de storymídias e comunicação instantânea com especialidade em audiovisual e multimídias, é curadora do grupo Mulheres Filmmakers e do Audiovisual (Mufa).

Oficina Online Audiovisual para Negócios

Módulo 1: nos dias 11, 13, 18, 20, 25 de maio, das 10h30 às 12h.

Módulo 2: nos dias 27 de maio, 1º, 3, 8 e 10 de junho, das 10h30 às 12h.

Indicação: a partir de 18 anos

Inscrições: www.bsp.org.br/inscricao .