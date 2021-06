Academia Gaviões amplia sua rede e inaugura duas novas unidades

A Rede de Academias Gaviões realizou no último sábado, dia 19 de junho, o evento de inauguração de duas novas unidade na Zona Norte. A Unidade Shopping TriMais Tucuruvi e a Unidade Studio Tucuruvi.

A Gaviões Unidade Shopping TriMais Tucuruvi ocupa o sétimo e oitavo andares deste shopping, anexado à cobertura que abriga um bosque e pista de cooper combinados à uma maravilhosa vista panorâmica da Zona Norte.

E a Unidade Studio Tucuruvi, que é o novo conceito de academia compacta, voltada ao treinamento funcional de combate. Uma nova aposta para a franquia Gaviões.

Mesmo diante do cenário da pandemia, mas agora conquistando a Lei da Essencialidade, a rede inaugurará mais 4 unidades no próximo trimestre: Itaquera, Santana, São Bernardo do Campo e Penha.

Para a CEO da Academia Gaviões, Priscila Aguiar, “nesta nova unidade, aprimoramos a experiência do aluno iniciante, criando ambiente e estratégias para ajuda-lo a criar o hábito de treinar. Um grande diferencial no Shopping TriMais é o lounge para treino ao ar livre exclusivo para alunos, e outro espaço para atividades físicas aberta ao público também ao ar livre”, finaliza Priscila.

Alunos com lesões ou dores, têm seu treino elaborado por dois profissionais: da Educação Física e Fisioterapia, com o objetivo de tratar a articulação lesionada enquanto trabalho o condicionamento físico geral e estética. Tudo reunido no mesmo treino!

Através do site www.academiagavioes.com.br ou instagram @academiagavioes é possível ter mais informações e fazer sua matrícula.

FRANQUIA – OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

Para investidores

Com 47 anos de Know-how, e recentemente aberta para investidores no formato de franquia, a Academia Gaviões oferece sua franquia em dois formatos: academia (a partir de R$1,4milhôes) e Studio (a partir de R$500mil). Com excelente retorno financeiro, suporte e transparência por parte da família Gaviões, que estará envolvida diretamente em impulsionar o sucesso de seus franqueados.

É importante que o gestor de uma academia seja envolvido com o propósito de mudar o estilo de vida das pessoas, levando mais saúde e qualidade de vida para a população através de uma academia excelente em estrutura, atendimento e baixo custo para o aluno.

A Academia Gaviões é uma excelente oportunidade de empreendedorismo para aqueles que querem ter a sua própria academia.

Serviço:

Academia Gaviões – Unidade Shopping TriMais

Endereço: Av. Tucuruvi, 220 – Tucuruvi

Telefone: (11) 94072-9270

Studio Gaviões

Av. Gustavo Adolfo, 114 – Tucuruvi

Conheça todas as Unidades em nosso site e mídias sociais

www.academiagavioes.com.br

Facebook/academiagavioes24

Instagram/academiagavioes

Horário de funcionamento: Verifique nossas grades de funcionamento com antecedência, já que nossos horários são definidos de acordo com a Secretaria de Saúde e correspondente a fase que se encontra a cidade.

IMAGENS ACADEMIA GAVIÕES UNIDADE SHOPPING TRIMAIS

Ao centro, CEO da Academia Gaviões, Priscila Aguiar

IMAGENS STUDIO GAVIÕES