Academia Gaviões: todos os cuidados para manter sua saúde e corpo em perfeita harmonia e excelente oportunidade de negócio

A Academia Gaviões tomou todos os cuidados para que você possa continuar a manter suas atividades físicas em dia, implantando cuidadosamente todos os protocolos de segurança determinado pela Secretaria de Saúde em nossas dependências.

Iniciando pelo ingresso na academia, que na entrada é exigido o uso de máscara, leitura da temperatura e uso de álcool em gel.

Durante a prática dos exercícios é obrigatório o distanciamento social entre os alunos, e a higienização dos aparelhos antes de sua utilização.

Nas dependências da academia temos recipientes com álcool em gel e toalhas de papel por todo recinto para essa higienização. Nossos funcionários, profissionais e professores estão devidamente treinados para orientação de nossos alunos.

Academia Gaviões

Criada em 1974, com mais de 800m2, bem equipada para musculação e aulas coletivas. Hoje estamos em Guarulhos, Tremembé, Paulista, Perdizes, São Miguel e Lajeado. E em construção na Penha, Itaquera, Shopping Trimais no Tucuruvi e em Santana.Um dos diferenciais da academia é o acompanhamento com fisioterapeuta. Alunos com lesões ou dores são atendidos de maneira personalizada e gratuita, com exercícios específicos para as articulações. Esse treino é realizado em conjunto com as atividades físicas gerais, de modo a garantir resultados saudáveis e respeitando a necessidade de cada aluno.

FRANQUIA – OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

Para investidores

A Academia Gaviões é também uma excelente oportunidade de empreendedorismo para aqueles que querem investir em um negócio sólido e já consagrado que é a Franquia da Academia. Com investimento a partir de R$ 500 Mil com ticket médio de R$ 99,00.

Novidade:

Studio Gaviões

Outra grande novidade é o primeiro Studio Gaviões que será inaugurado ainda este mês, no bairro Tucuruvi, na Rua Gustavo Adolfo. Classificado como uma Training Gym e com uma oferta Premium de serviço boutique,

Formatada em franquia: o Studio Gaviões é também um excelente negócio com investimento acessível. O modelo de negócio “Gaviões” é a soma de 45 anos de know-how e sucesso e agora no formato “Studio”. O mercado mundial mudou muito nos últimos 5 anos com a chegada de conceitos alternativos quando falamos em academia tradicional, e esse movimento abriu uma grande janela de oportunidade, principalmente para investidores com interesse em escalar no segmento. O “Studio Gaviões” combina o melhor de uma série de elementos que estão em alta no mundo todo, como os treinos HIIT, Circuitos Funcionais, Fight e MMA fitness. Estas combinações de treinamentos somadas aos diferentes tipos de aulas, entregam aos clientes a certeza de resultado em um modelo totalmente adaptado ao mercado brasileiro, seja em aulas de pequenos grupos, ou aulas individualizadas. Seu ticket médio é partir de R$ 199,00

Informações

Unidade Tremembé

Endereço: Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 633 – Tucuruvi

Fone: (11) 2263-2207

Facebook/academiagavioes24

Instagram/academiagavioes

www.academiagavioes.com.br

Horário de funcionamento: Verifique nossas grades de funcionamento com antecedência, já que nossos horários são definidos de acordo com a Secretaria de Saúde e correspondente a fase que se encontra a cidade.

ACADEMIA GAVIÕES

STUDIO GAVIÕES (EM BREVE) – PERSPECTIVAS ILUSTRATIVAS

ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO DA ACADEMIA GAVIÕES: