Ação Voluntária e Solidária: Seja um Padrinho da confecção e doação de máscaras contra o COVID-19

Colaboração: Maurício Coutinho

Promovendo o crescente exercício da solidariedade, o consagrado carnavalesco Hernane Siqueira, pernambucano, que já passou pela Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Tatuapé, Império de Casa Verde, Unidos do Peruche, Leandro de Itaquera, Camisa Verde e Branco, Vai-Vai, dentre outras agremiações, no início da vigência da quarentena recebeu, via aplicativo Messenger, uma solicitação de uma menina pedindo a sua colaboração na entrega de cestas básicas a pessoas carentes na Vila Gustavo, bairro da zona norte da cidade de São Paulo. Além de participar, Hernane resolveu ampliar a pequena ação filantrópica e realizou uma “live” convidando seus amigos e simpatizantes a aderirem a mais este ato de filantropia.

O resultado positivo despertou a necessidade de ele criar uma campanha mais efetiva, com a participação de um leque ainda maior de amigos de sua Comunidade. Como é ligado ao segmento do Carnaval, entrou em contato com algumas costureiras dos barracões e ateliês, que estavam desempregadas e sem perspectivas nesta quarentena, para produção de máscaras protetoras ao COVID-19. Conseguiu amigos que apadrinharam a causa, ajudando na compra de materiais para confecção e das próprias máscaras e em dois dias produziram 100 máscaras, todas entregues na Comunidade de Guaianases.

Passado tal procedimento, o Presidente da escola de samba Império de Casa Verde, Alexandre Furtado, doou tecidos suficientes para atingir a meta de 30.000 máscaras, que foi integralmente cumprida com a distribuição em várias regiões carentes da cidade de São Paulo.

A ampliação da campanha “Ação Voluntária e Solidária”

Após este início de sucesso, partiu-se para a meta de 150 mil máscaras, através da “Ação Voluntária e Solidária”, com a participação – de forma benemérita – de profissionais de marketing, que desenvolveram rapidamente uma campanha publicitária, que contempla todos os itens básicos de uma ação mercadológica, incluindo:

– a criação de logomarca e flyers educativos com informações sobre o COVID-19 para as diversas mídias sociais;

– a criação de um mascote para entretenimento de crianças e idosos produzido por André Diniz, quando da entrega de máscaras;

– abertura e compartilhamentos de espaços no Facebook e Instagram e

– a produção de “lives” diárias com artistas e personalidades num movimento de “Amigos do Bem e do Samba”, destacando-se o cantor Dudu Nobre, drag Queen Silvetty Montilla, Camila Silva, Rainha do Carnaval do Rio de Janeiro, Kaxitu Ricardo Campos, Presidente da FENASAMBA, carnavalescos Babu Energia, Felipe Milanes, Fábio Gouveia e Márcyo de Oliveira, Mestres de Bateria, Marcelo Santos, Ronaldo Izidoro, Elen, Dó, Geléia, Ciça, Serrinha Raíz, Glaucio Duque, Bolinha, Pirapotiquara e Papagaio, enredista Felipe Diniz, estilista Li Bombom, Roberto Garcia, diretor do bloco 50 Tons de Pinga, Paula Penteado, Porta-bandeira da Vai-Vai, Yáskara Manzini, artista da dança e do Carnaval paulistano, Mestre Nelson Capoeira e diversos intérpretes do Carnaval de SP, tais como Ernesto Teixeira, Adeilton Almeida, Daniel Collete, Bruno Ribas, Leo Reis e Fernandinho SP.

Necessidade de novos “Padrinhos”

“Para dar continuidade nessa busca de atender mais e mais pessoas, afirma Hernane Siqueira, no presente momento, necessitamos da participação de “Padrinhos” da Ação Voluntária e Solidária, que colaborem adquirindo máscaras, proporcionando um rendimento para nossas costureiras e podendo gerar um maior número de pessoas atendidas prontamente”, conclui.

Importante ressaltar que o “Padrinho” da Ação Voluntária e Solidária também pode doar material para confecção – dentre tecidos e elásticos – a partir da metragem de uma bobina, o que proporciona a confecção de 1.000 máscaras.

Para apoiar a campanha e tornar-se um “Padrinho” basta entrar em contato com uma das coordenadoras, Sidneia, pelo fone/whatsApp: 11.95415.2390 ou com Hernane Siqueira pelo fone/whatsApp: 11.94226.5289.