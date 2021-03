Acervo Artístico-Cultural de SP inaugura exposição virtual “Mulheres Modernas”

A mostra reúne 30 obras, entre pinturas, gravuras, desenhos, fotografias e esculturas, feitas por artistas que integraram o Movimento Modernista, corrente cultural que influenciou as artes de maneira geral, em especial a literatura e as artes plásticas, entre o fim do século 19 e a primeira metade do século 20.

“Mulheres Modernas”, exposição apresentada no Palácio dos Bandeirantes, compartilhada no portal do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios, traz diferentes histórias e formas de pensamento que geraram obras inusitadas e reveladoras de novos papeis da mulher na sociedade, em um período de profundas transformações artísticas e culturais na primeira metade do século 20.

“Em destaque, pinturas de Anita Malfatti e Tarsila do Amaral retratam mulheres da época, assim como os artistas do período, Ismael Nery, Victor Brecheret, Flávio de Carvalho que também retrataram poetisas, figuras marcantes da sociedade, como a primeira galerista de arte de São Paulo e a pioneira fotógrafa no Brasil, nos anos de 1950, retratada pelo fotógrafo Valdir Cruz”, explica Ana Cristina Carvalho, curadora do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo.

A mostra que faz parte do projeto “Exposições Virtuais” do Acervo fica em cartaz até maio. Devido à pandemia do novo coronavírus, o Governo do Estado de São Paulo optou por disponibilizar o acesso virtual para incentivar a propagação da arte pela internet das coleções de arte dos palácios dos Bandeirantes e Boa Vista.

Outra exposição que pode ser conferida é “A Amazônia de José Cláudio da Silva: a bordo do Garbe, com Paulo Vanzolini”, que traz um mapa interativo com o roteiro da expedição científica à Amazônia retratada pelo pintor José Cláudio da Silva entre o final de outubro e meados de dezembro de 1975.

A exposição é uma viagem pelos locais visitados por José Cláudio em uma expedição pelos rios Amazonas, Madeira e alguns afluentes organizada por Paulo Vanzolini, compositor e zoólogo, que na ocasião coletou amostras para a coleção do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.