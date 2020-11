Acidente entre ônibus e caminhão deixa 41 mortos no interior de São Paulo

Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou 41 mortos e algumas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (25) em Taguaí, no interior de São Paulo. A batida aconteceu no km 172 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho.

Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, Edson Winckler Filho, há a confirmação de 41 mortes até o momento, entre eles alguns ainda com corpos presos nas ferragens.

De acordo com a Polícia Militar, o ônibus levava funcionários de uma empresa têxtil para o trabalho. Ao menos 15 pessoas já foram levadas a hospitais e outras tentam ser resgatadas das ferragens.

A colisão entre os veículos ocorreu por volta das 7h e a rodovia precisou ser interditada para atendimento da ocorrência. Equipes de resgate da Polícia Rodoviária, bombeiros e helicópteros Águia, da PM, trabalham no local.

A Prefeitura de Taguaí decretou luto oficial de 3 dias.

“Hoje a cidade amanheceu com a triste notícia de um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus com trabalhadores de confecção que vinham de Itaí e Taquarituba para Taguaí. Informações mais detalhadas ainda estão sendo apuradas pelos órgãos competentes. Externamos nossos sinceros sentimentos às famílias, amigos, à empresa e colegas de trabalho destes que se foram. Dia triste”, diz uma postagem na página oficial do município no Facebook