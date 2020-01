Acidentes de carros são rotina no cruzamento entre as vias Lopes da Costa com Guajaras

Moradores do bairro do Jaçanã estão preocupados com os acidentes quase diários que ocorrem no cruzamento entre as ruas Lopes da Costa com a Guajaras. As duas vias são importantes, pois dão acesso à Rodovia Fernão Dias.

Por sua casa estar justamente na esquina do cruzamento, o morador Gabriel Marques Porto revela que acaba presenciando todos os acidentes: “Pelo que percebo, tem uma média de um acidente por dia”. Ele destaca que de sua casa consegue ouvir o barulho das freadas que quase sempre são acompanhadas por xingamentos.

Gabriel mora no endereço a um pouco mais de um ano e comenta que não presenciou nenhuma fatalidade, porém seu vizinho, André Pereira, declarou que já testemunhou a morte de uma mulher, que segundo ele, perdeu a perna no acidente e não resistiu aos ferimentos.

Um dos casos que mais marcou Gabriel foi quando ele acompanhou uma batida entre dois carros, sendo que em um deles havia uma criança: “começou a sair muita fumaça de dentro de um deles, e no outro uma criança saiu do carro desesperada e chorando. Parece que ninguém se machucou, mas o susto foi muito grande”.

Por fim, Gabriel destaca que a imprudência dos motoristas é o principal fator para o número de acidentes: “Existem placas de ‘PARE’ nas duas ruas e faixas de pedestres, mas ninguém respeita, ninguém para e olha pra ver se vem outro carro”.

O que diz a CET?

De acordo com a Companhia de Engenharia de Trafego (CET): “foi elaborado projeto para recolocação de placa de ‘PARE’ no sentido Centro da Rua Lopes da Costa e reposicionamento da placa ‘PARE’ no sentido bairro da Rua Guajaras com Rua Lopes da Costa. O serviço será executado neste mês de janeiro de 2020”.

Segundo o órgão, além da mudança das placas de sinalização, existe “estudos para readequação geométrica na rua Lopes da Costa”, no entanto não foi informado quando ele será executado.

Por fim, segundo a CET, foram registrados apenas três acidentes no cruzamento nos últimos cinco anos.

Fotos: Gabriel Marques Porto/Arquivo Pessoal