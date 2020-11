ACSP – Distrital Norte promove encontro com candidatos a vereador pela cidade de São Paulo

As eleições municipais estão chegando, será no próximo domingo dia 15, e ACSP – Associação Comercial de São Paulo, através da Distrital Norte, promoverá amanhã dia 10, à partir das 19:30hs, um encontro com alguns dos candidatos a vereador pela cidade de São Paulo. Esse encontro tem por objetivo traçar o perfil dos candidatos, bem como suas propostas para enfrentamento e soluções dos problemas que afetam a cidade e sua população. Neste encontro estarão presentes 13 candidatos de vários partidos: Coronel Velozo pelo PSL, Ricardo Holz pelo Podemos, Alexandre Alecrim pelo PRTB, Aníbal de Freitas pelo Democratas, Kamia pelo Podemos, Ricardo Granja pelo PSD, Leo Ramos pelo PSD, Adria Giaccheri pelo MDB, Yudi Watanabe pelo Democratas, Leandro Gimenez pelo PSDB, Coronel Falconi pelo Progressistas, Dr. Calvo pelo Podemos e Police Neto pelo PSD.

Dentre os candidatos, alguns já ocuparam ou continuam ocupando cadeiras como vereador junto a Câmara Municipal de São Paulo. O Encontro terá como mediador o Superintendente da ACSP – Distrital Norte, Luiz Carlos Ferreira Eiras.

O encontro será transmitido por vídeo conferência, e quem quiser pode participar. Para isso basta se inscrever no link abaixo:

http://eventos.acspservicos.com.br/eventos/evento_inscrito/formMany/1474