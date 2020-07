Adoção de pet é uma solução contra o isolamento social

Coronel Velozo – Hervando Luiz Velozo

Nasceu na Freguesia do Ó; foi soldado do Exército Brasileiro, e na Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandou áreas como Campo Limpo, Morumbi, Jardins, Lapa, Pirituba e Perus, e por último foi comandante do policiamento de trânsito (CPTran).Palestrante e instrutor sobre segurança pública e privada.

facebook.com/coronelvelozo – email: hlvelozo@uol.com.br

Mesmo com todas as desvantagens que a pandemia do coronavírus (covid-19) trouxe para as pessoas, ao menos, uma coisa foi positiva. Desde o início da quarentena, houve um aumento em até 50% na procura de adoção de pets.

De acordo com ONGs de proteção animal, como o Instituto Adote Um Miau, a intenção de adoções aumentou mais de 50% nos últimos dias. O aumento dessa procura ocorre em razão do isolamento social como estratégia para evitar a disseminação da doença.

Segundo especialistas, a “solidão da quarentena” é o principal motivo que leva as pessoas adotarem algum cão ou gato. No entanto, vale mencionar que o pet irá ser sua companhia para além desse período de quarentena, ou seja, irá ficar com seu tutor durante anos. Por isso é importante que a adoção seja planejada.

Outra preocupação que o futuro tutor deve ter é o local onde ele irá adotar seu pet. Aqui na Zona Norte temos o Centro de Controle de Zoonose de Santana. Todos os cães e gatos são vacinados, castrados, microchipados, tratados contra pulga e carrapato, vermifugados e avaliados rotineiramente quanto ao seu comportamento, tudo para saúde do pet como para a nova família.

O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados das 9h às 15h. Aos domingos e feriados a unidade fica fechada. O tutor deve pagar uma taxa pública de R$ 25,50. Para adotar é necessário apresentar:

CPF;

RG;

Comprovante de residência;

Coleira (para cães) ou caixa de transporte (para os gatos).

Um cão ou gato em casa traz benefício para todos os membros da família. Segundo pesquisa realizada pelo Centro de Nutrição e Bem-Estar Animal WALTHAM, 82% dos tutores de pets confirmaram um impacto positivo deles em suas vidas. Além disso, 64% alegam se sentir mais felizes e relaxados pela presença de animais em casa.

Centro de Controle de Zoonose de Santana

Endereço: Rua Santa Eulália, 86 – Santana

Telefone: 3397-8992

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 15h