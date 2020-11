Advogado ingressa com ação trabalhista a favor da família de piloto vitimado em acidente aéreo na Casa Verde

Muitos consideram o aeroporto Campo de Marte importante e de extrema necessidade para a cidade e região, já outros lutam para tirar o aeroporto da Zona Norte por considerar perigoso pela proximidade com a área urbana. Esse é um debate que há muito vem sendo discutido entre população e autoridades, principalmente quando acontece um acidente aéreo na região, e já aconteceram várias fatalidades ao longo da existência do aeroporto.

Dentre esses acidentes, permanece na lembrança recente, um que ocorreu no dia 30 de novembro de 2018. Um avião monomotor que caiu nas proximidades da Av. Braz Leme, na altura do número 630 da avenida, entre as ruas Saguairu e Antonio Nascimento de Moura. A queda foi próxima a um posto de gasolina, e caiu sobre pelo menos três casas e atingiu veículos estacionados nas vias, bem próximo ao aeroporto. Neste acidente houve várias vítimas, nenhuma grave, mas infelizmente duas fatais, os pilotos da aeronave, Guilherme Murback, e Leonardo Imamura.

A grande maioria dos acidentes aéreos, principalmente os de pequeno porte e com poucas vítimas fatais, ficam apenas nas lembranças, mas sem sabermos o desfecho das investigações e seus resultados.

Neste acidente, ainda não há um laudo oficial conclusivo sobre as causas que levaram o monomotor a cair, mas a família do jovem piloto Guilherme Murback que tinha apenas 26 anos de idade ingressou, através do advogado Dr. Eduardo Lemos Barbosa, com uma Ação Trabalhista junto ao TRT 2º Região (SP).

De acordo com o Dr. Eduardo, Guilherme era jovem, mas com muita experiência em aviação, e era um piloto comercial bem requisitado. Dr. Eduardo afirma que Guilherme prestava serviço desde abril de 2015 ao empresário Fernando Matarazzo, proprietário da aeronave, e que por este motivo está sendo promovida ação por dano moral a favor dos familiares do piloto.

Dr. Eduardo Lemos, disse ainda que o processo terá sua primeira audiência em fevereiro de 2021, que o mesmo transcorre sob sigilo para proteger as partes envolvidas.

Dr. Eduardo Lemos Barbosa é advogado especialista em Indenizações com escritório no Rio Grande do Sul e São Paulo e atuante nos grandes acidentes, sempre em favor das famílias das vítimas.