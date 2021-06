Aeroviários podem receber a vacina contra a Covid-19 na capital a partir desta terça-feira (1)

A cidade de São Paulo inclui na campanha de vacinação contra a Covid-19 a partir desta terça-feira (1) a categoria dos aeroviários. Com a inclusão, os aeronautas, funcionários das companhias aéreas nacionais, e os aeroportuários do Aeroporto de Congonhas, colaboradores do aeroporto e dos serviços auxiliares ao transporte aéreo, podem tomar o imunizante.

A vacinação dos 3.930 profissionais dos dois novos grupos será realizada somente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Os endereços das UBS também podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Comprovação

Para receber a aplicação da primeira dose da vacina, os aeroportuários do Aeroporto de Congonhas devem apresentar um documento de identificação, preferencialmente o Cadastro de Pessoa Física (CPF), além do credenciamento aeroportuário do local de trabalho, contendo o código CGH.

Já os aeronautas devem levar, além do documento de identificação, um comprovante de vínculo empregatício em companhia aérea, como um crachá, holerite, carteira ou contrato de trabalho.

No momento da vacinação, também será exigido um comprovante de endereço do município de São Paulo, medida que entrou em vigor nesta sexta-feira (28), visando garantir a destinação das doses aos moradores da capital. Caso o comprovante esteja no nome de algum parente, haverá a necessidade de demonstrar o grau de parentesco.

Outros grupos

Na última sexta-feira (28), a capital iniciou a vacinação contra a Covid-19 para novos grupos, que incluem pessoas com comorbidades e/ou deficiência permanente inscritas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) com idade entre 40 e 44 anos, profissionais de saúde a partir dos 18 anos, acadêmicos e estudantes da área técnica da saúde que estejam cursando o último ano e em estágio.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recomenda que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos, e com o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) preenchido, para agilizar o tempo de atendimento. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço completo, telefone e data de nascimento para concluir o cadastro.

Para mais informações e orientações sobre a campanha de vacinação, acesse a página Vacina Sampa.

SERVIÇO – VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NA CAPITAL

Aeroportuários do Aeroporto de Congonhas – funcionários do aeroporto e dos serviços auxiliares ao transporte aéreo

Aeronautas – funcionários das companhias aéreas nacionais

Data: a partir de 01/06/2021

Local de vacinação: 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Horário: das 7h às 19h