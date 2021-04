Agência Santana passa a operar 24 horas por dia a partir de segunda-feira

A Agência Santana, localizada na rua Nova dos Portugueses, 141, na Zona Norte da capital, mudará seu horário de funcionamento a partir de segunda-feira (26). Antes a unidade operava entre 7h e 19h mas agora, com a mudança, funcionará 24 horas por dia.

Com o novo horário, o Serviço Funerário do Município de São Paulo contará agora com oito agências atendendo 24 horas por dia: Santana, Araçá, Central, Itaquera, Quarta Parada, Santo Amaro, SVOC e Vila Mariana. As agências Butatã, IML Central, Lapa e do Servidor Municipal continuam funcionando das 7h às 19h.

A decisão por ampliar os horários da Agência Santana leva em consideração o fato de ser a única localizada na Zona Norte de São Paulo e, com a nova medida, o Serviço Funerário busca agilizar os serviços nas unidades, além de dar mais comodidade aos munícipes.

Confira os horários e endereços das nossas agencias:

Agência Funerária: Araçá | Telefone: 3231-5626 3214-0843

Horário 24h | Endereço: Av. Dr. Arnanldo, 300 – Pacembu

Agência Funerária: Butantã | Telefone: 3782-0909 3784-7877

Horário: 7h às 19h | Endereço: Rua Professor João Lourenço, 150 ou Rua Engenheiro Eiros Garcia, 5.530 – Butantã

Agência Funerária: Central | Telefone: 3247-7021 3247-7022

Horário: 24h | Endereço: Viaduto Dona Paulina, s/n – Baixos – Centro

Agência Funerária: IML Central Telefone: 3062-4638

Horário: 7h às 19h | Endereço: Av. Dr Eneás Carvalho de Aguiar, 600 – Cerquira

Agência Funerária: Itaquera | Telefone: 2205-6648 2944-3198

Horário: 24h | Endereço: Rua Augusto Carlos Bauman, 851 salas 28 e 29 Itaquera

Agência Funerária: Lapa | 3836-8155

Horário: 7h às 19h | Endereço: Rua Bérgson, 347 – Lapa

Agência Funerária: Quarta Parada | Telefone: 2605-1215 2606-6198

Horário: 24h | Endereço: Av Salim Farah Maluf, s/n – Água Rasa

Agência Funerária: Santana | 2256-8251

Horário: 24h | Endereço: Rua Nova dos Portugueses, antigo 85 – atural 141 Santana

Agência Funerária: Santo Amaro | Telefone: 5687-8586 5523-0366

Horário: 24h | Endereço Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 186 – Santo Amaro

Agência Funerária: Servidor Municipal | Telefone: 3208-6992

Horário 7h às 19h | Endereço: Rua Apeninos, 96 A – Liberdade

Agência Funerária: SVOC – Serviço de Verificação de Óbitos da Capital

Telefone: 3062-1338

Horário: 24h Endereço: Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 250 – Cerqueira César

Agência Funerária: Vila Mariana | Telefone: 3932-3353 2084-8105

Horário: 24h | Endereço: Rua Batista Caetano, 300 – Vila Mariana