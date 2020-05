Agências da Caixa abrem neste sábado (2) para saques do Auxílio Emergencial

Amanhã (2), sábado, as agências da Caixa Econômica Federal ficarão abertas exclusivamente para tirar dúvidas de beneficiários do Auxílio Emergencial nascidos de janeiro a outubro. As agências funcionarão das 8h às 12h.

Pelo calendário, o pagamento em espécie do benefício seguiria na segunda-feira (4), para os nascidos em setembro e outubro, mas com a abertura das agências, esse pagamento será antecipado. No dia 5 de maio será a vez de pessoas que querem receber a ajuda em espécie e fazem aniversário em novembro e dezembro.

Para evitar aglomerações, a Caixa orienta que a população só se dirija a esses locais em último caso. Segundo o banco, a prioridade é que os beneficiários possam ser atendidos de forma virtual, por meio do aplicativo “Caixa Tem”, que dá acesso à poupança social digital.

Em todo o país, 902 agências estarão abertas para realizar o atendimento. Os beneficiários do Bolsa Família recebem o Auxílio Emergencial no mesmo calendário e na mesma forma do benefício regular, por meio do cartão Bolsa Família nos canais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil.