Agências do INSS de SP retomam parcialmente atendimento de perícia médica

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do estado de São Paulo retomaram parcialmente os atendimentos de perícia médica na manhã desta terça-feira (22).

Na unidade de Pinheiros, por exemplo, cinco dos seis peritos convocados compareceram ao trabalho.

Já na agência da Vila Mariana, bairro localizado na Zona Sul da cidade de São Paulo, apenas cinco dos 14 médicos da unidade voltaram ao trabalho.

Na segunda-feira (21), cerca de 20% dos peritos do INSS que deveriam ter voltado ao trabalho no estado de São Paulo apareceram nas agências.

O serviço, que estava paralisado, está sendo retomado aos poucos. O motivo é um imbróglio entre os médicos e o INSS. A Associação Nacional que representa os peritos alega que falta segurança para o retorno ao atendimento presencial e começou uma vistoria paralela para verificar as condições.

Até o momento, 35 agências já foram vistoriadas e liberadas para atender o público, que deve comparecer ao local somente após agendamento prévio.