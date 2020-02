Águias de Ouro conquista Carnaval 2020 com enredo sobre o poder da educação

A chuva presentou a Águias de Ouro nesta terça-feira (25/02) com o titulo do Carnaval 2020. Com enredo “O Poder do Saber – Saber é Poder… Quem sabe faz a hora, não espera acontecer” a escola conquistou seu primeiro titulo depois de 43 anos de Carnaval.

A agremiação campeã falou sobre a história do conhecimento humano, passando da Idade das Pedras até a modernização, com o surgimento dos robôs. Seu último carro foi uma homenagem ao patrono da educação brasileira, o educador Paulo Freire.

A zona norte colocou duas escolas entre as cincos melhores do Carnaval 2020, sendo a Mocidade Alegre e a Unidos de Vila Maria, na terceira e quinta posição, respectivamente. Além disso, a Acadêmicos do Tucuruvi conseguiu a façanha de conquistar a vice-colocação do Grupo de Acesso e está de volta à elite do Carnaval paulistano.

No entanto, nem tudo foi festa na zona norte, isso porque a X-9 Paulistana acabou sendo rebaixada, e agora está no Grupo de Acesso.

Graças a esse resultado, a zona norte repete o ano de 2019 e coloca três escolas para participar do Desfiles das Campeãs, que será nesta sexta-feira (28).

Campeã polêmica

Antes de conquistar o título de campeã do Carnaval 2020, a Águias de Ouro estava envolvida em uma polêmica com um de seus carros alegóricos, no qual representava as bombas lançadas pelos EUA nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki ao fim da Segunda Guerra Mundial.

A representação causou desconforto na comunidade japonesa aqui no Brasil, algo que obrigou a agremiação escrever uma nota explicando que a motivação do carro era uma “manifestação respeitosa” e que “não pode ser confundida com qualquer tipo de insulto, difamação e principalmente desonrar uma triste lembrança do sofrimento de um povo irmão”.

Primeira vez

Este e o segundo ano consecutivo que uma escola de samba conquista o título pela primeira vez. Em 2019 foi a Mancha Verde, que conquistou o título somando 270 pontos. Neste ano, a Mancha Verde quase repetiu a façanha e ficou com a vice-colocação.

Confira a relação completa do resultado do Grupo Especial do Carnaval 2020

Águias de Ouro – 269,9 Mancha Verde – 269,8 Mocidade Alegre – 269,7 Acadêmicos do Tatuapé – 269,7 Unidos de Vila Maria – 269,5 Dragões da Real – 269,5 Rosas de Ouro – 269,5 Tom Maior – 269,3 Império de Casa Verde – 269,2 Barroca Zona Sul – 269,0 Gaviões da Fiel – 268,9 Colorado do Brás – 268,7 X-9 Paulistana – 268,4 Pérola Negra – 267,6

Foto: Jose Cordeiro / SPTuris