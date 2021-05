Além de refrescar, açaí aumenta imunidade, diz nutricionista

Segundo especialistas em Nutrição, o açaí não se resume a uma sobremesa gelada, mas a um superalimento, nutritivo e saudável. Nesse sentido, o Açaí Artesanal não brinca em serviço. Com um açaí cultivado de forma orgânica, a franquia brasiliense levanta a bandeira da saúde, há quase 10 anos, levando produtos de qualidade e sem aditivos químicos aos seus clientes. E, ao contrário do que muitos pensam, para a nutricionista Marcela Medeiros, “se consumido de forma adequada, o açaí não engorda e traz inúmeros benefícios à saúde”.

Desde a abertura da primeira loja na capital, em 2012, o Açaí Artesanal se destaca com produtos naturais, orgânicos e sem substâncias químicas. Das opções mais saudáveis da franquia, que hoje possui 23 lojas no DF, destacam-se o Açaí Fit, com whey protein, mel, castanha do Pará e morango ou banana e, o Santíssimo, com gengibre, hortelã e mel. Mas, vale destacar que todas as opções da casa trazem como ingrediente principal a polpa pasteurizada – padrão Premium e internacional, livre de contaminações. “Sempre utilizamos o açaí pasteurizado, produzido com todo rigor em Tomé-Açu (PA). Também não usamos conservantes, corantes, emulsificantes ou outros aditivos na preparação. Garantimos assim um produto puro, que pode ser adoçado com dose mínima de xarope de guaraná, mel orgânico, açúcar mascavo, stevia ou xilitol”, conta Martin Barreiro, sócio proprietário da franquia.

Alto poder imunológico

De acordo com Marcela, o açaí é rico em polifenóis, como as antocianinas, antioxidantes que, segundo estudos, estão em maior quantidade no açaí do que em amoras e mirtilos, por exemplo. “O consumo frequente do açaí, em conjunto com uma dieta equilibrada favorece a saúde, previne o envelhecimento precoce e fortalece o do sistema imunológico”, explica a nutricionista. Além disso, por ser rico em lipídios e fibras e pobre em carboidratos, se comparado a outras frutas, o açaí possui baixo índice glicêmico. “Sua ingestão não causa picos de glicemia, associados ao aumento da gordura corporal e risco de doenças crônicas”, esclarece. Para a especialista, é importante considerar a forma de adoçá-lo. “Devemos nos atentar ao que acrescentamos a ele, pois muitos produtos podem baixar seu valor nutricional, transformando um lanche saudável em algo prejudicial”, alerta Marcela, acerca do excesso de produtos açucarados, como consumidos normalmente no mercado, que sim, engordam e fazem mal à saúde.

Segundo Marcela, a pasteurização é essencial. “Isso garante que não haverá nenhuma transmissão de DTA (Doença Transmitida por Alimentos), entre elas, a Doença de Chagas, comum no consumo da polpa mal higienizada”. Ela alerta, também: “além de ser pasteurizado é importante saber se o produto não possui corantes artificiais, pois eles causam agressão ao sistema imune, diretamente ligado ao desenvolvimento de cânceres”.