Alesp decide que funcionários devolvam bônus. Servidores recorrerem à Justiça

Após uma liminar, a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) decide que seus servidores devolvam o bônus natalino de R$ 3.200. No entanto, no mesmo dia os funcionários da Casa entraram com uma ação na Justiça recorrendo da decisão. O valor da despesa chegou à R$ 10 milhões.

O bônus foi decido pela Mesa Diretora da Alesp no dia 28 de novembro e pago no vale-alimentação dos funcionários. Os beneficiados são tanto os servidores públicos quanto os comissionados, exceto os deputados.

O valor de R$ 10 milhões faz parte da “sobra” do orçamento da Casa deste ano, que é de R$ 80 milhões. Até agora esse é o maior valor oferecido como bônus aos servidores da Casa, que começou a ser pago em 2005.

Vale mencionar que, por conta do valor ser depositado como benefício (vale-transporte), ele não será tributado, ou seja, não tem desconto de imposto de renda e tributária.

Atualmente a Mesa Diretora da Alesp é formada pelo presidente da Casa, o deputado Cauê Macris (PSDB), pelo Enio Tatto (PT) e pelo Milton Leite Filho (DEM).