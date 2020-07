Aliviando o estresse: brincadeiras para fazer com o pet dentro de casa

Para quem acha que ficar recluso dentro de casa é uma tarefa difícil somente para os humanos, você está errado! A ansiedade causado pelo confinamento também afeta a vida de nossos pets.

Não é a toa que, após o inicio da quarentena, os donos de cães e gatos notaram alguns comportamentos diferente em seu pet, e isso é resultado de uma mudança abrupta na rotina familiar.

Para aliviar esse estresse acumulado, a melhor forma é interagir brincando com o seu pet. Além de proporcionar um momento de diversão, os jogos ajudam o cãozinho e gato a gastarem energia, o que é fundamental para manutenção de sua saúde física e mental.

Confira algumas brincadeiras para fazer com seu cão dentro de casa:

Cabo de guerra

Talvez seja uma das brincadeiras mais comuns entre os tutores e seu cão, o melhor desta atividade é que precisa apenas de uma corda ou um pano resistente.

Basta enrolar a corda em uma de suas mãos e dar a outra ponta para que o animal morda. Embora seja uma brincadeira saudável, é preciso estabelecer limites para que ela não se torne uma verdadeira guerra com o cão.

Mostre para ele que você só quer brincar. Assim, você evita que ele passe dos limites e acabe te mordendo.

Bolhas de sabão

O ideal é fazer essa brincadeira no quintal de casa a fim de evitar sujeira ou uma molhadeira. A atividade é perfeita em dias mais quentes.

Para brincar, basta soltar bolhas próximas ao animal (tome cuidado para que elas não atinjam seus olhos) e ensine-o a perseguir as bolinhas pelo ar.

Esconder seus brinquedos favoritos

Com o objetivo de aguçar a sua curiosidade e estimular a inteligência, esconder os brinquedos favoritos do seu animal de estimação também pode ser uma brincadeira divertida, que irá entretê-lo por um bom tempo.

Espalhe-os por diferentes cantos da casa e instigue-o a encontrá-los sozinho. Por possuírem um olfato muito aguçado, certamente seu cão cumprirá essa tarefa rapidamente.

Para deixar a brincadeira ainda mais interessante, sempre que ele encontrar um objeto, você pode bonificá-lo com seu biscoito ou petisco favorito.

Brincadeiras com a bolinha

A mais tradicional brincadeira da bolinha é a favorita de muitas famílias. Basta atirar a bolinha para que o animal pegue-a e a traga de volta, ou ainda, explore o objeto para encontrar novas formas de estimular o animal.

Esconde-esconde

Outra brincadeira adaptada para o universo animal, o esconde-esconde também pode ser uma das brincadeiras para fazer com cachorro no dia a dia para que ele gaste mais energia e se sinta mais feliz.

A regra é simples: basta se esconder em algum cômodo da casa e depois chamá-lo para que ele te procure. A dica é optar por lugares onde normalmente você não iria para tornar a brincadeira ainda mais interessante.

Além disso, você também pode oferecer recompensas quando ele te encontrar: petiscos e guloseimas saudáveis podem motivá-lo a continuar a brincadeira.

Aposte nos brinquedos

No entanto, se o tutor não tiver tanto tempo livre para estimular a brincadeira com seu cão, ele pode investir na compra de algum brinquedo. No mercado pet, existem diferentes opções disponíveis, que vão desde dos tradicionais brinquedos mastigáveis e bolinhas, até opções comestíveis e interativas que soltam petiscos conforme o animal vai descobrindo.