Alunos da rede municipal recebem os primeiros 100 mil tablets

Como forma de enfrentar um dos maiores desafios da pandemia, o ensino à distância, a Prefeitura de São Paulo bateu nesta sexta-feira (21/05) a marca de 100 mil tablets distribuídos para estudantes da rede municipal de ensino de São Paulo. No total, serão entregues 505 mil equipamentos, sendo 465,5 mil destinados aos alunos do ensino fundamental e outros 40 mil para alunos dos Centros de Educação Infantil (CEIs) praticarem atividades em salas de aula. Para garantir a aquisição dos dispositivos, o investimento foi de R$ 600 milhões. Após o início da distribuição, os diretores relataram que houve um aumento significativo de alunos que acompanham as aulas virtuais.

A pandemia nos mostrou muitos universos que precisamos atuar, como essa parte da informática, para possibilitar o ensino à distância e melhorar a educação com o uso de tecnologia, estimulando as crianças a se acostumarem também com este universo”, lembrou Nunes.

Os equipamentos destinados às EMEFs foram adquiridos como forma de garantir a aprendizagem dos estudantes por meio do ensino híbrido, com atividades planejadas para o período presencial e o contraturno, inclusive de reforço escolar e atividades de complementação e recuperação. No entanto, o uso destes equipamentos contribuirá para o ensino de cada aluno.