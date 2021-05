Alunos utilizam jogo online para reforçar o estudo para o Enem

Ao todo, a última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que ocorreu nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, recebeu mais de 5,5 milhões de inscrições de alunos procurando uma vaga no ensino superior.

Desde a primeira edição do Enem, em 1998, os hábitos de estudo acompanharam as mudanças sociais e a evolução das tecnologias. Atualmente, uma palavra que está em ascensão é a gamificação nos estudos.

De acordo com uma pesquisa da Visa, divulgada pelo portal Money Times, o mercado de games cresceu 140% em 2020, quando comparado ao mesmo período de 2019. De acordo com a Newzoo, no Brasil, no ano de 2019, o mercado de games faturou U$ 1,6 bilhão, os dados do ano passado ainda não estão disponíveis.

Assim, com a expansão do mercado e a necessidade de formas mais atuais e dinâmicas para estudar, os alunos podem procurar jogos digitais para estudar para os vestibulares, dentre eles, o Enem.

Enem Game

O Enem Game, desenvolvido pela Mito Games, é um jogo educativo que os alunos podem utilizar para se preparar para o Enem e para outros vestibulares. Este é um exemplo de como a educação e as tecnologias podem ser aliadas.

A proposta é conciliar lazer e aprendizagem, de modo que os vestibulandos consigam aliar uma forma descomplicada, dinâmica e divertida para passar no Enem, trazendo mais de 5 mil perguntas dos anos anteriores para testar os conhecimentos.

O game foi criado há 4 anos e é o primeiro jogo educacional voltado exclusivamente para o Enem. Ele já atingiu a marca de 450 mil usuários, e foi premiado pelo InovAtiva Brasil em primeiro lugar na categoria Educação e Acessibilidade, em 2017.

Existem faculdades que patrocinam e apoiam este aplicativo, uma delas é a Faculdade Phorte, que observa os jogadores com maiores pontuações para oferecer vantagens especiais e, assim, ajudar esses estudantes a ingressarem no ensino superior.

Este jogo está disponível gratuitamente no site do Enem Game, podendo ser utilizado por computadores, e para download nas lojas de aplicativos para Android e iOS, na Google Play ou na Apple Store.