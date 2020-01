Ambientalistas promovem revitalização no Terminal de Cargas no sábado (25)

No dia 25 de janeiro, sábado, em pleno aniversário de São Paulo, o coletivo “Agenda 2030 – Vale do Rio Cabuçu” realizará um grafitaço na rua Antônio Borges, próximo ao Terminal de Cargas, Jardim Julieta. Além da intervenção artística, o grupo também irá revitalizar a área, promovendo um plantio de mudas nativas.

A ação conta com o apoio da Associação Paulista dos Gestores Ambientais (APGAM) e do CADES Regional. As tintas foram doadas pelos lojistas locais e a responsabilidade da curadoria do grafite é do artista Clesio Porto Lopes, conhecido como Magic Star.

Além de celebrar o aniversário de São Paulo, o dia também será marcado pelas comemorações dos 10 anos de fundação da APGAM e três anos da Agenda 21, agora, Agenda 2030.

Grafitaço no terminal de Cargas

Quando: 25 de janeiro, sábado, das

Onde: Rua Antonio Borges com a avenida do Poeta – Jardim Julieta

Entrada: Gratuita

Foto meramente ilustrativa