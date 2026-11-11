Nesta quarta-feira (10) o Conselho da AME+ZN – associação de Moradores e Empresários da Zona Norte se reuniram na sede da Meira Fernandes em Santana para definirem as pautas relacionadas as demandas da região.

Entre os assuntos foi sugerido convites a Secretários do Governo Municipal e Estadual, Subprefeito de Santana, além de políticos em reuniões que serão previamente marcadas onde a AMAE+ZN apresentará algumas dessas demandas, entre elas, obras viárias, a situação dos moradores de rua na região de Santana, segurança pública com a ampliação do Smart Sampa na região, ente outras questões relacionadas a problemas pontuais na Zona Norte.

Para o próximo ano, foi definido também a criação de um seminário promovido pela AME+ZN com a participação da comunidade, empresários, autoridades e instituições representativas, para debaterem sobre assuntos que serão previamente definidos nas questões de mobilidade, infraestrutura, saúde, educação, lazer e esportes, além da segurança pública, todas relacionadas a Zona Norte. Neste seminário serão convidados representantes dos poderes públicos relacionados a estas áreas, além de políticos que representam a Zona Norte.

Participaram da reunião os Conselheiros

Dr. Celso Carlos Fernandes, presidente, David Fernandes, Fábio Grotti, Coronel Raugeston Benedito Bizzaria Dias e Antônio Carlos Stefano.

Você morar e empresário da Zona Norte, venha participar o AME+ZN, seja associado e fique por dentro de tudo que acontece na região:

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