AMLURB realiza 157 mil operações de limpeza em bueiros durante o período de chuvas

Com o objetivo de minimizar os impactos das fortes chuvas na cidade, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB), promoveu uma série de ações preventivas e corretivas que fazem parte das intervenções do Plano Chuvas de Verão. Entre outubro de 2020 e março deste ano, foram realizadas 157 mil operações de limpeza e retiradas 14.5 mil toneladas de resíduos das vias e bocas de lobo da capital.

As operações contaram com o apoio de quatro mil agentes de limpeza e uma frota de 820 veículos, entre caminhões pipas e compactadores. Durante o período, foram realizadas ações de limpeza em 816 pontos de alagamento distribuídos pelo município, que estavam sendo previamente monitorados pela autarquia. Para lavagem dessas vias, as equipes utilizaram cerca 27 mil litros de água de reúso e 1,5 mil litros de desinfetante.

A fim de controlar e minimizar esses pontos de alagamento, foram realizados os serviços de raspagem das vias e logradouros públicos, coleta de materiais diversos, lavagem e limpeza de bueiros e bocas de lobo.

Como medida preventiva do Plano, em dias chuvosos, a Prefeitura também intensificou e antecipou os serviços de coleta domiciliar, varrição, limpeza de bueiros, túneis, ramais e pontos viciados.

